El Betis sueña con derribar a Goliat y alcanzar la gloria europea

El equipo verdiblanco busca su primer título continental en Breslavia ante un Chelsea favorito y casi inmaculado durante la Conference League

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se enfrenta al Chelsea inglés este miércoles (21.00 horas) en Breslavia (Polonia) en la final de la Conference League, con el claro objetivo de hacer historia y sumar el primer título europeo al palmarés verdiblanco, aunque enfrente tendrá un 'gigante' del fútbol europeo que tiene más experiencia en estas instancias continentales y que parte como favorito.

El Real Betis tiene marcado en rojo en su calendario la fecha del 28 de mayo de 2025. El conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini juega en Polonia su primera final europea, buscando sumar el primer título continental a un palmarés que ya cuenta con una Liga y tres Copas del Rey.

La llegada del 'Ingeniero' ha dado aire nuevo a la historia de un Betis, que ahora busca derribar por fin una nueva barrera, esta vez con el prestigio añadido de ser en Europa, y más ante un Goliat como puede ser considerado el Chelsea, uno de los transatlánticos de la poderosa Premier League y que busca un trofeo tras unos años discretos.

No será la primera vez que se vean en competición europea ya que coincidieron en la Champions de 2005-2006, con victoria 'blue' por 4-0 y bética por 1-0. También se reencontrarán amboss entrenadores, que guardan buena relación, ya que Maresca estuvo a las órdenes de Pellegrini en el Málaga que consiguió la histórica clasificación a la Champions en 2012 y donde también estaba Isco.

Este año el Betis sí ha dado el paso adelante que tanto se le pedía en Europa. La Conference League se antojaba como un premio menor por el que debía pelear tras tres años seguidos jugando y no dando la talla esperada en la Liga Europa. Pero ha sido en esta tercera competición continental en la que sí ha dado el golpe encima de la mesa y ahora le queda derribar la última puerta, que es de hierro macizo, para cerrar una campaña de crecimiento del mejor modo posible.

Y en esa mejora han tenido mucho que ver Isco Alarcón y Antony, dos futbolistas por los que pasan las mejores opciones en esta final. El malagueño es uno de los que más conoce este tipo de partidos y ejerce de 'cerebro' sobre todo en los metros finales, con el añadido de que llegará motivado por su regreso a la 'Roja'.

Además, el de Arroyo de la Miel ha conectado muy bien con el extremo brasileño, otro que ha resucitado en el Betis con Pellegrini, en su caso tras aterrizar en el mercado invernal. El habilidoso extremo se presenta igualmente clave, aunque enfrente tendrá un hueso duro de roer como el español Marc Cucurella.

EL CHELSEA, CON SU MEJOR ONCE

A partir de ahí, el Betis espera, ante la baja conocida ya del 'Cucho' Hernández, que Cédric Bakambu, segundo máximo goleador de esta Conference con 7 goles, a uno de Pululu (Jagiellonia), mantenga su buena puntería para un equipo con las dudas Fran Vieites y Giovani Lo Celso, ambos 'tocados'. Si no pudieran estar, sus huecos serían para Adrián San Miguel y, probablemente, Ez Abde, mientras que Pablo Fornals acompañaría en el medio a otro jugador clave como Johnny Cardoso.

El Betis, que llega a Polonia tras no sumar ninguna victoria en sus últimos cuatro partidos ligueros (3E y 1D), intentará imponer su estilo ante un Chelsea que llega a esta final de la Conference buscando completar todos los títulos europeos, ya que cuenta con dos Champions y dos Ligas Europa, además de dos Recopas, dos Supercopas y un Mundial de Clubes, un palmarés internacional con el que intenta intimidar a su rival, seguramente el de más peso al que se va a enfrentar este año en la competición.

El equipo londinense llega además con la moral alta, tras conseguir plaza de Champions para la próxima temporada y con energías para poner el broche de oro a una Conference en la que seguramente eran el principal rival a batir y en la que se han paseado durante toda la temporada, perdiendo un solo partido, en casa ante el Legia, y ganando los otros once.

Además, 38 goles a favor, más de tres por choque, y 9 en contra en doce partidos añaden números demoledores para un equipo que se ha permitido jugar casi siempre con los menos habituales y aun así arrasar. Pero para esta final no parece que Enzo Maresca vaya a reservarse nada y pondrá en juego a sus mejores hombres, liderados por el inglés Cole Palmer, que aún no ha marcado en esta Conference y no está en su mejor momento, pero que ha hecho 15 en Premier, más casi una decena de asistencias.

El Betis debe poner especial atención al juego por bandas en ataque del Chelsea, ya que es donde Jadon Sancho y Pedro Neto, ayudados por Marc Cucurella y Reece James, pueden marcar las diferencias contra los laterales verdiblancos, sobre el papel el punto débil de un equipo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BETIS: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Cardoso, Fornals; Abde, Isco, Antony; y Bakambu.

CHELSEA: Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Neto, Palmer, Sancho; y Jackson.

--ÁRBITRO: Irfan Peljto (BHE).

--ESTADIO: Tarczynski Arena Wroclaw (Polonia).

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.