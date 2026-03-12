El Betis tropieza en Atenas con un polémico penalti

Antony, Real Betis - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis perdió (0-1) contra el Panathinaikos este jueves en la ida de octavos de final de la Liga Europa celebrada en el Estadio Olímpico de Atenas, superado por un polémico penalti convertido por Vicente Taborda en el minuto 87.

Los de Manuel Pellegrini sufrieron para encontrar huecos y ocasiones ante el muro del conjunto griego, dirigido por el técnico español Rafa Benítez. Con todo, la sensación de peligro y las llegadas visitantes fueron suficientes como para sacar algo de premio. Incluso, los locales se quedaron con diez en el minuto 60.

Sin embargo, con uno menos, el Panathinaikos sorprendió al Betis con un paso al frente, hasta encontrar el penalti de Diego Llorente a Karol Swiderski, aunque el defensor golpeó al delantero después de que este rematara el balón. Taborda no perdonó y el Betis tendrá que remontar en La Cartuja la próxima semana si no quiere fallar antes de lo esperado a su aventura europea.

Los de Benítez se salieron con la suya, después de completar un fuerte ejercicio de resistencia, más allá de los dos primeros minutos a base de saques de esquina. El Betis no tardó en dominar, pero le faltó precisión en los últimos metros. Cucho Hernández tuvo la primera clara ya pasada la media hora.

Entre Antony y Pablo Fornals lo intentaron por banda derecha y, al otro lado, Abde entró más por dentro, buscando el remate como un delantero más. En el inicio del segundo tiempo, llegó a conectar un cabezazo y el Betis metió una marcha más en busca del gol. El 'Cucho' también rozó el poste y, entonces, llegó la expulsión.

Abde forzó dos amarillas casi seguidas de Anass Zaroury, pero el entramado defensivo de Benítez no se resintió. Los cambios de Pellegrini no ayudaron y, en cambio, el Panathinaikos se fue arriba. Recién entrado, Swiderski forzó el penalti que señaló su compatriota, el colegiado polaco Szymon Marciniak, con segunda amarilla a Llorente. El Betis se complicó siendo favorito a pasar de ronda pero le queda la vuelta en casa.