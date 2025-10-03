'Beto' Martín, nuevo Técnico del Departamento Deportivo de la RFET hasta 2028

El extenista Alberto 'Beto' Martín ha sido nombrado como nuevo Técnico del Departamento Deportivo de la RFET hasta 2028. - RFET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extenista Alberto 'Beto' Martín, que llegó ser el jugador número 34 del mundo, se ha incorporado como Técnico del Departamento Deportivo de la Real Federación Española de Tenis (RFET) hasta 2028, según informa este viernes la RFET en un comunicado.

El catalán estará encargado de realizar un seguimiento cercano a los jugadores becados por la RFET a partir de los 17 años, además de acudir a las concentraciones para ver y controlar la evolución de dichas jóvenes promesas.

Conocido popularmente como 'Beto' Martín, levantó tres títulos ATP en las cinco finales disputadas en los 15 años como tenista profesional hasta que se retiró oficialmente en 2010. El barcelonés cuenta también con tres títulos de dobles de seis finales jugadas y un total de cinco victorias en el circuito ATP Challenger.

En 2002 debutó en la Copa Davis en la eliminatoria que disputó la selección española contra Estados Unidos. En su etapa juvenil, Martín formó parte del equipo español que consiguió el primer título en el Campeonato del Mundo Infantil World Junior Tennis y en el Campeonato de Europa Infantil 'Copa Del Sol' en 1991.

Se proclamó también Campeón de Europa Infantil (1992) y Cadete (1994), y campeón de Roland Garros júnior y de la Orange Bowl júnior (1996).