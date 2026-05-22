Bettiol se corona en el Giro tras una fuga 'consentida' como antesala de los Alpes

El ciclista italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team) gana la etapa 13 del Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ganó este viernes la decimotercera etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Alejandría y Verbania sobre 189 kilómetros, al culminar la numerosa escapada de la escapada lanzando su particular ataque a 15 kilómetros para la conclusión en un día en el que el pelotón entró en meta a más de trece minutos del vencedor con Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) manteniendo el liderato.

En esta jornada, el pelotón decidió guardar fuerzas antes del 'plato fuerte' de la segunda semana con el estreno de los Alpes en este Giro de Italia. Este sábado se afrontará un exigente recorrido de apenas 133 kilómetros entre Aosta y Pila, concentrado en cinco puertos puntuables, por lo que los grandes favoritos quisieron reservar energías sin exigirse en exceso en esta decimotercera etapa de la 'Corsa Rosa'.

Una situación que aprovecharon los 'cazaetapas' para buscar protagonismo en un día propicio para ello por el recorrido. Conocedores de la oportunidad que tenían por delante, hubo mucho movimiento en los compases iniciales de la etapa hasta que cubierta la primera hora de jornada se estabilizó la fuga con 15 ciclistas entre los que se encontraba el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).

El madrileño no cesa en su búsqueda por recortar distancia en la 'maglia azzurra' en la que marcha segundo detrás del gran dominador en la montaña, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma