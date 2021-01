Bettoni: "Nadie puede dudar que Sergio Ramos es un gran profesional"

David Bettoni, second coach of Real Madrid CF, during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Real Madrid CF at Mendizorroza stadium on January 23, 2021 in Vitoria, Spain.

David Bettoni, second coach of Real Madrid CF, during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Real Madrid CF at Mendizorroza stadium on January 23, 2021 in Vitoria, Spain. - Inigo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador del Real Madrid, David Bettoni, ha asegurado que "no" le "preocupa" que Sergio Ramos todavía no haya renovado con el club blanco, y ha recalcado que "nadie" puede "dudar" de que es un "gran profesional", además de mostrarse "convencido" de que el equipo mostrará este sábado ante el Levante en el Alfredo di Stéfano (16.15 horas) una "buena versión" de sí mismo.

"Sinceramente, no me preocupa. Veo a Sergio cada día, es un gran profesional, es nuestro campeón. De momento, nada nos preocupa, no vamos a arriesgar con él tampoco", declaró en rueda de prensa. "Veo al Sergio que conozco desde hace cinco años, el capitán, con corazón, que siempre está delante cuando pasa algo. Es un gran profesional, nadie puede dudar de esto. Está un poco molesto porque siempre quiere competir y jugar con el equipo, pero no veo a un Sergio diferente", añadió.

Además, confirmó que el central madridista no estará disponible para el duelo de este sábado, como tampoco Dani Carvajal. "Está en un proceso de recuperación, cada semana se encuentra mucho mejor. No queremos arriesgar, tenemos la suerte de jugar un vez por semana. Veremos para la próxima semana cómo va su rodilla", dijo sobre el de Camas. "Era una molestia. No queremos arriesgar. No es nada grave. Hablando con el cuerpo médico, lo mejor era que parase unos días", aseguró sobre el lateral de Leganés. "No vamos a arriesgar con jugadores que no están al cien por cien", advirtió.

Por otra parte, el preparador francés restó importancia a la falta de minutos de Vinícius. "Hay momentos de la temporada en los que el jugador tiene un poco menos de protagonismo. Últimamente, 'Vini' ha jugado un poco menos, pero es un jugador importante, vamos a contar con él. Es un momento puntual. Está entrenando muy bien, no hay nada preocupante", manifestó.

Respecto a la polémica por la marcha del serbio Luka Jovic, que aseguró que su salida se debió en gran medida a la falta de entendimiento por el idioma, Bettoni afirmó que la lengua nunca ha sido un problema en el equipo. "En un cuerpo técnico hay muchas personas que hablan muchos idiomas. Hablar de fútbol no es complicado, tenemos vocabulario sencillo. No es un problema el idioma con un jugador extranjero", expresó. "Hasta el 1 de febrero puede pasar de todo. Estamos contentos con los jugadores, veremos qué puede pasar. No puedo decir nada más", continuó sobre posibles nuevas salidas.

Sobre el duelo ante el cuadro granota, se mostró "convencido" de que darán "una buena versión del Real Madrid". "Estamos contentos de volver al Alfredo di Stéfano para jugar este partido de LaLiga. La clave es siempre la misma: empezar bien el partido, meter la intensidad adecuada y jugar nuestro juego. Los jugadores están concentrados y bien, vamos a tener opción de hacer un buen partido y ganarlo", explicó.

Tampoco descarta la lucha por el título de LaLiga Santander, aunque "lo más importante es el día a día". "Quedan muchos partidos. Quien está primero se lo merece por regularidad. Sabemos que tenemos muchos partidos por delante y los vamos a jugar uno a uno. Mañana tenemos un partido ante un rival que juega bien al fútbol, estamos pensando únicamente en eso", indicó.

En otro orden de cosas, desveló cómo se encuentra el técnico blanco, aislado tras dar positivo por COVID-19. "'Zizou' está mucho mejor y va a estar mejor cada día todavía. Está con nosotros; hablamos de los entrenamientos, discutimos sobre el contenido... La semana fue muy buena, con mucha intensidad. Le echamos de menos porque es el jefe, tiene personalidad y carisma, pero no está con nosotros físicamente", subrayó.

En este sentido, Bettoni confesó cómo se siente en su faceta de primer entrenador. "Estoy aquí de forma temporal, estoy en contacto diario con 'Zizou'. Estoy un poquito más expuesto, pero es la única diferencia. Es una experiencia positiva", concluyó.