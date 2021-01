Bettoni: "El vestuario está triste, pero con ganas de seguir peleando"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador del Real Madrid, David Bettoni, dijo que el vestuario está "triste" tras la derrota contra el Levante (1-2), pero destacó las "ganas de seguir peleando" en la Liga aunque la distancia con el Atlético comience a ser considerable y pueda serlo aún más este domingo si los colchoneros vencen al Cádiz.

"Es una derrota difícil porque tuvimos el partido cuesta arriba a los ocho minutos. Luego nos encontramos con un buen gol, pero es cierto que el empate del Levante nos baja un poco la moral. En el segundo tiempo empezamos bien, con presión alta y mucha personalidad pero nada, llegó el segundo gol suyo que nos hizo mucho daño. Es duro", indicó Bettoni en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hicimos cambios pero no pudimos empatar. Es derrota dolorosa, obviamente, pero vi al equipo con buena actitud y con carácter. He visto al equipo triste en el vestuario, pero con ganas y ánimo de seguir peleando hasta el final", manifestó Bettoni, que no quiso opinar de las decisiones arbitrales.

El 'segundo' del Real Madrid mantuvo la línea de su número uno Zinédine Zidane, que sigue aislado en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus. "Del árbitro no vamos a opinar", dijo Bettoni. "Para eso estáis vosotros, son cosas que han pasado y ya está. El Levante ha ganado 1-2 y nosotros nos quedamos con nuestro juego siendo diez. El Madrid ha tenido orgullo y carácter. No hemos podido ganarlo pero nada más", espetó.

"Los madridistas siguen creyendo en su equipo, el gen de este club es luchar hasta el final todos los títulos, sobre todo en el segundo tiempo cuando fuimos a por el partido. Jugamos con presión alta, y eso es una señal positiva, pero no se pudo puntuar. Hay que destacar el esfuerzo de los jugadores. Estamos decepcionados, sí, es normal, pero con la actitud de luchar hasta el final", indicó.

Preguntado por el cambio de Karim Benzema, el técnico blanco dijo que "querían meter a Mariano". "No nos fijamos si es el máximo goleador (Benzema), sólo queríamos meter a Mariano para tener frescura, con buen juego aéreo y es peleón. Es una opción más, pero nada más", comentó.

De igual manera, Bettoni rechazó que no haber metido a Chust tras la expulsión de Militao no se debió a la juventud del central. "No porque ya jugó en la Copa del Rey. Pensé con la cabeza fría y hablamos con el míster para poner a Casemiro en esa posición. Lo hace en los entrenamientos y no queríamos quitar un centrocampista. Pensamos que era la decisión más justa", finalizó.