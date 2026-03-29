Bezzecchi se adueña también del domingo en Austin y Márquez maquilla su sanción

Marco Bezzecchi, GP Estados Unidos - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) conquistó el Gran Premio de Estados Unidos este domingo, tercera cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, para alargar una increíble racha de cinco victorias seguidas y recuperar el liderato del Mundial, que había perdido por un punto en la Sprint del sábado, mientras que Marc Márquez (Ducati) fue quinto.

La incertidumbre sobre el Circuito de Las Américas la extinguió el de siempre, pese a las sanciones y las dudas entre los candidatos a ganar en Austin. Bezzecchi, en una racha de las más grandes de la historia, volvió a liderar de principio así, como en las anteriores cuatro carreras, a pesar de salir cuarto por sanción.

La penalización que sí era definitiva era el 'long lap' de Márquez, después de tirar a Fabio Di Giannantonio (Ducati) en la Sprint. El de Cervera, siete veces campeón en Austin pero la última en 2021, quedó descartado para la victoria pero logró remontar hasta una meritoria quinta plaza, entre las muchas batallas que dejó el trazado texano, que de hecho tuvo que sudar en las últimas vueltas contra Enea Bastianini y Francesco Bagnaia.

Aunque llegó desde atrás como un tiro, el japonés Ai Ogura rompió su moto para la pelea final. Por delante, la lucha la dominó Bezzecchi, por delante de Jorge Martín (Arpilia) y un Pedro Acosta que no pudo sostener su KTM ante el ataque de su compatriota y de unas Aprilia que siguen siendo superiores al resto. El madrileño cedió el liderato del Mundial, a cuatro puntos de los 81 de Bezzecchi, mientras que el murciano se queda a 21.

Por otro lado, Moto2 arrancó con Alonso López (Gresini) y Barry Baltus (REDS Fantic Racing) liderando la primera salida, pero la acción se truncó cuando hasta once pilotos se fueron al suelo en las primeras curvas, provocando la bandera roja. Tras el reinicio, el australiano Senna Agius brilló en su remontada y se impuso en una bonita pelea con el italiano Celestino Vietti (SpeedRS Team).

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) completó el podio, mientras que Manu González (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) fue quinto y se hizo con el liderato de la categoría intermedia. En Moto3, la emoción fue máxima, con dos vueltas finales de adelantamientos en cabeza. Guido Pini (Leopard Racing) firmó su primera victoria ganando dos posiciones en la última curva, superando a Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) y Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3), quienes pelearon la última vuelta por el triunfo.

Perrone las tuvo también con un Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) que se benefició igualmente de ese disputado desenlace para terminar celebrando un gran segundo puesto en el COTA, a 56 milésimas de Pini. El español afianzó su liderato en el Mundial por delante de Carpe, segundo a 23 puntos de su compatriota.