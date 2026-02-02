Bezzecchi renueva dos años con Aprilia

Archivo - 72 BEZZECCHI Marco (ita), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP25, action during the Malaysia MotoGP Test on the Petronas Sepang International Circuit from February 5 to 7, 2025 in Sepang, Malaysia, - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El italiano Marco Bezzecchi renovó este lunes "dos años" con el equipo Aprilia Racing, que confirmó la firma de un nuevo contrato plurianual, por lo que es el primer piloto de MotoGP que deja claro su futuro de cara al cambio normativo previsto para 2027.

Según un comunicado, Bezzecchi y Aprilia se convierten en los primeros en confirmar que seguirán juntos en 2027, después de que 'Bez' se arrodillara ante su RS-GP en Valencia y darse el sí quiero, ya que la fábrica anunciara la nueva relación representando una boda.

La marca publicó un comunicado con los detalles de este acuerdo "plurianual", en el que deja claro que las decisiones sobre neumáticos, configuración, adelantamientos en la última vuelta y estrategia "se tomarán siempre de forma conjunta", aunque "en caso de desacuerdo, prevalecerá la opinión de Bezzecchi".

"Estoy muy contento de haber renovado por otros dos años. Desde el primer día que firmé, tenía en mente el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Estoy feliz de haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale. Espero poder darles mucha alegría, como sin duda ellos me la darán a mí", valoró el propio piloto.

Por su parte, Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing, se mostró "muy satisfecho", porque la renovación era "prioridad" en el equipo. "Hemos construido un camino creando bases sólidas, y el hecho de que Marco haya decidido quedarse con nosotros, a pesar de las diversas ofertas que ha recibido, nos da una gran satisfacción y pone aún más de relieve el trabajo y el espíritu de este equipo", expresó.

Bezzecchi, en su primera temporada con Aprilia Racing en 2025, ya se ha convertido en el piloto más exitoso en la historia de MotoGP del equipo italiano. Ha conseguido 3 victorias en carreras largas (Silverstone, Portimao y Valencia), 3 victorias en carreras al sprint (Misano, Mandalika y Phillip Island), un total de 15 podios y 5 'pole positions' (Austria, Misano, Mandalika, Portimao y Valencia).