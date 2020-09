Binotto ve en Mick Schumacher "la voluntad, entrega, curiosidad y constancia" de su padre

MONZA (ITALIA), 4 Sep. (dpa/EP) -

El 'Team Principal' de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, aseguró que reconoce en el joven piloto alemán Mick Schumacher muchas de las cualidades que poseía su padre Michael, heptacampeón mundial de la Fórmula 1.

"La voluntad, la entrega, la curiosidad y la constancia", apuntó Binotto en una entrevista publicada este viernes por el diario italiano 'Corriere della Sera', donde tiene claro que el 'Kaiser', cuyo estado de salud es una incógnita desde su accidente esquiando en 2013, seguirá siendo "seguramente uno de los campeones más fuertes de todos los tiempos".

Mick Schumacher, de 21 años, compite actualmente en la Fórmula 2 con la escudería Prema y espera pasar pronto a la categoría reina, aunque desde Ferrari, a cuya Academia de Pilotos pertenece, ya advirtieron que estudiaban que primero probara sus aptitudes en otro equipo.

Por otra parte, Binotto defendió que se comunicara ya en mayo la salida del alemán Sebastian Vettel de Ferrari a fin de año. "Lo queremos mucho y fue correcto darle la oportunidad de organizarse. Si me remito a los hechos, no he encontrado un Sebastian desmoralizado".