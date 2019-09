Binotto: "Vettel no ha abandonado el objetivo de ser campeón con Ferrari"

Publicado 08/09/2019 13:50:56 CET

Fórmula 1/GP Italia.- Binotto: "Vettel no ha abandonado el objetivo de ser campe

Fórmula 1/GP Italia.- Binotto: "Vettel no ha abandonado el objetivo de ser campe DPPI / AFP7 / Europapress

MONZA (ITALIA), 8 Sep. (dpa/EP) -

El jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, ha asegurado que el piloto alemán Sebastian Vettel no ha perdido la ambición por cosechar éxitos en la Fórmula 1, según ha indicado en una entrevista que publica el dominical alemán 'Bild am Sonntag'.

"No ha perdido de vista el objetivo de convertirse en campeón del mundo con Ferrari", sostuvo Binotto, y dijo que esto se puede ver, por ejemplo, en la meticulosidad con la que Vettel trabaja para entender por qué es más lento que su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Binotto consideró que el hecho de que el corredor germano reaccione con más calma que antes si el éxito no se materializa no obedece a que haya dejado de ser ambicioso. "Esto no tiene nada que ver con la falta de hambre de éxitos, es simplemente la madurez", explicó.

El jefe de la escudería italiana recordó que Vettel, quien aún espera festejar un triunfo desde hace más de un año, ya no tiene 20 años, sino 32. "Ha estado en la Fórmula 1 durante muchos años, ahora está mucho más relajado", concluyó.