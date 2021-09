Blanco: "Madrid no puede renunciar a los Juegos, sería un error"

TERUEL, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que Madrid "no puede renunciar" a organizar unos Juegos Olímpicos porque, según él, es la ciudad del mundo "mejor preparada" con los nuevos postulados del COI recogidos en la Agenda 2020, en la que no se requiere de grandes inversiones en infraestructuras.

"Madrid es la ciudad del mundo mejor preparada para organizar unos Juegos. Hay que hablar con el COI en este sistema nuevo, que tiene que ver si encaja la idea de que Madrid sea en el 36. Es una idea maravillosa. Madrid no puede renunciar a organizar unos Juegos. Sería nuestro mayor error, por el nivel competitivo, organizativo y de apoyo popular que el deporte tiene en España, que no lo tiene ningún país en el mundo", manifestó.

En una conferencia junto al presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel dentro del Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Alejandro Blanco reiteró que con la Agenda 2020 del COI Madrid "podría hacer unos Juegos extraordinarios haciendo solo una Villa Olímpica".

"No tenemos piscina olímpica: Sant Jordi. No tenemos velódromo: Valencia o Palma de Mallorca. No tenemos la pista de remo y piragüismo: Sevilla o Seu d'Urgell. Eso es como está ahora planteado: mínimas inversiones para organizar unos Juegos", subrayó.

En este sentido, Blanco recordó que Japón ganó los Juegos de Tokyo 2020 diciendo que tenía "30.000 millones de dólares en el banco" para instalaciones deportivas para los Juegos. "Lo dijo el 7 de septiembre. El 8 de diciembre bajó 1.000 millones de dólares para el Estadio Olímpico. Y a los 6 meses, que se iban a reutilizar las instalaciones de 1964. De 30.000 millones lo hicieron con 11.000 millones", señaló.

"AGRADEZCO NO ORGANIZAR UNOS JUEGOS CON LA COVID"

El presidente del COE recalcó que el COI no dio los votos a Madrid 2020, pero sí la razón porque el ideario del proyecto de la capital coincidía con la Agenda 2020. "Agradezco que no hubiésemos ganado, porque hacer los Juegos con la COVID en Madrid hubiera sido complicado. Sufrimos en Buenos Aires, pero ¡vaya liberación hemos tenido!", aseguró.

Blanco desveló que el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy preguntó a su homólogo del COI, Thomas Bach: "'¿Por qué perdió Madrid?'". Y que el abogado alemán le respondió "dos verdades y una a medias". "Las dos verdades: que Madrid tenía la mejor candidatura e hizo las mejores presentaciones. Y la verdad a medias: que para el COI era un riesgo darle los Juegos a Madrid por la crisis económica que vivía Europa", reveló.

En el COI, al margen de los presidentes de los comités nacionales (CONs), de las federaciones internacionales y los representantes de los deportistas, había 65 personas "que no estaban, en ese momento, en ninguna de estos grupos".

"El captar esos votos era muy complicado porque entran parámetros imposibles de controlar. En nuestro caso, era importante (para los rivales) que no llegásemos a la final. Se mueven intereses que son legítimos y a ti te eliminan a la primera", lamentó Blanco, quien aseguró que el miembro del COI Gilbert Felli dijo "Madrid es invencible, insuperable" durante la visita de la Comisión de Evaluación para los Juegos de 2020 disputados en Tokio.