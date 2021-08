Blanco: "Mantener el nivel deportivo es un éxito sin precedentes"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, realizó una valoración positiva de la participación de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y aseguró que "mantener el nivel deportivo" gracias a las 17 medallas obtenidas se trata de "un éxito sin precedentes".

"Creo que tenemos que valorar y sentirnos enormemente orgullosos del equipo olímpico español por encima de los resultados. Llegar aquí es la culminación de un proceso y en ningún país ha sido fácil. Pero no en todos los países la covid ha afectado por igual. Por eso digo que aumentar el número de clasificados y mantener el nivel deportivo es un éxito sin precedentes", analizó Blanco desde Tokio.

"Hay deportistas increíbles con un gran futuro, son jóvenes y muchos tienen diploma. Ya estamos en París, ahora tendrán un descanso pero en septiembre y octubre ya empieza la clasificación para los siguientes juegos. Se debe hacer un programa específico para esos deportistas y deportes que tienen un horizonte optimista de cara a París y a Los Ángeles. Soy más realista que nunca y más optimista que siempre con el deporte español", añadió Blanco.

Respecto a los resultados de España, el máximo responsable del COE hizo un repaso del mismo. "Hemos traído 322 deportistas, 17 medallas y 42 diplomas, de los cuales ocho son cuartos puestos. Si hacemos la valoración de todos los deportistas, 115 de ellos de equipo han sido finalistas y 64 en individuales. En total, 179 de los 322. Es decir, un 55,9% están entre los ocho mejores del mundo", desgranó.

"Es un dato que para nosotros es muy significativo. Y otro dato es el éxito de los deportes de equipo. De los nueve equipos clasificados, ocho han estado en cuartos y cuatro han peleado por medalla, dos de plata y un bronce", añadió Alejandro Blanco en su análisis ante la prensa española.

"En los tres últimos Juegos, excepto el organizador que no tiene que clasificarse, hemos sido junto a Estados Unidos y Australia el país que más equipos clasifica para los JJOO. Somos el segundo país europeo con más presencia tras Rusia, somos una potencia en equipos, disputamos nueve finales y eso es una culminación. Luego podemos ganar o perder, la de oro caerá en París, cualquier día, porque somos el mejor país del mundo en número de clasificados en un ciclo de tres JJOO", añadió.

Además, en cuestiones más personalizadas, el presidente del COE dijo que no quiere olvidarse de "Lidia Valentín y Orlando Ortega". "Estaban lesionados y no pudieron competir a su nivel", ni de 'Chuso' García Bragado, que pasó a la historia en estos Juegos por disputar su octava cita olímpica.

"Aquí ya no hay que hablar de medallas, son sus octavos Juegos, es un señor del atletismo y para él esta cita tenía un valor sentimental porque era la última prueba olímpica de 50 kms marcha. Estamos preparando un homenaje a Chuso en Madrid. Lleva en la élite mundial del atletismo 36 años y eso sólo lo puede hacer un superdotado como él", subrayó.

"Me siento inmensamente feliz por la organización de estos Juegos, por el año largo que hemos pasado desde marzo de 2020, por ayudar a nuestros deportistas para que pudiesen entrenar mejor y llegasen aquí mejor preparados y de la mejor forma posible. Gracias a sus entrenadores, sus familias y al gran trabajo de las federaciones españoles", espetó.

"Nunca hablo de medallas, hablo de opciones de medallas, y si recordáis bien dije -en un ambiente optimista- que íbamos a mantener el nivel de Río y Londres. Al final han salido las 17. Creo que se podía haber sacado alguna más, había posibilidades reales pero no he fallado mucho en el pronóstico", añadió al respecto.

"LO DEL KARATE, UN MOMENTO ÚNICO EN LA HISTORIA"

Por otro lado, Alejandro Blanco rechazó desvelar cuál ha sido la medalla o el momento "más feliz" y cuál ha sido el momento "más duro", pero sí puso el acento en el karate, que logró dos metales para España, el oro de Sandra Sánchez y la plata de Damián Quintero, ambos en kata.

"El más duro y el más feliz me los guardo, hemos vivido momentos excepcionales en lo bueno y en lo malo. Cuando no llega la victoria se ve el dolor del deportista, todos han puesto lo mejor de su vida. A todos les doy un 10", manifestó Alejandro Blanco.

"Eso sí, quiero destacar que hemos vivido un momento único en la historia del karate olímpico. Venir a Japón, la cuna del karate y ganarles a la japonesa en su propio país, me parece que queda en la historia del karate español y del karate mundial", indicó.

En otros deportes, Blanco afirmó que "no somos capaces de valorar al piragüismo español en el mundo" porque han logrado tres platas y siete diplomas en un deporte "donde la medalla está muy cara". "Y no me olvido de Teresa Portela, los pelos de puntas, sus sextos Juegos y medalla. Ahora viene una niña llamada Antía que es una bomba. Es una deporte que tiene presente y un gran futuro", agregó.

Otro de los destacados fue Alberto Ginés, oro en escalada. "Ha dado visibilidad a la escalada, ahora la federación hará su planificación, con instalaciones y un programa de desarrollo de la mano del Consejo Superior de Deportes (CSD). Ha demostrado que tiene una fuerza importante y que tenemos un futuro espectacular. Lo que hizo en velocidad no se puede hacer mejor. Ha alcanzado la excelencia de las cosas bien hechas", sentenció.

Por último, Blanco hizo un análisis muy positivo de la pandemia en los Juegos. "Hemos salido maravillosamente bien, hemos podido salvar la situación de todas las medidas impuestas". Además de subrayar el nombramiento de Pau Gasol como miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. "Hemos tenido la gran fortuna de que fuese elegido por sus compañeros. Fue elegido por el mayor número de votos", finalizó Blanco, sin olvidar a "ausencias significativas" de Tokyo 2020 como Carolina Marín, Rafa Nadal o Jon Rahm, que tenían "opciones de medalla" y "por distintos motivos no estuvieron en los Juegos".