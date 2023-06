Blanco: "Solo falta el punto mágico que convierta los cuartos puestos en medallas"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cómite Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se declaró "optimista" este miércoles ante los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que, según él, solo falta "el punto mágico" que transforme en medallas los ocho cuartos puestos logrados en la anterior edición de Tokyo 2020.

"Cuando analizamos los resultados de Tokio, nos invita a ser muy optimistas y solo falta el punto mágico para que los cuarto puestos se conviertan en medallas y puedan, si no superarse, igualarse las 22 medallas (de Barcelona'92) en París", declaró en el evento 'El Relevo Olímpico' organizado por el diario digital 'Relevo' en la sede del COE.

Sobre "el salto" del deporte femenino, Blanco dijo que se produjo "después de Barcelona", cuando las instituciones se dieron cuenta de que las mujeres necesitaban "igualdad de medios". "En los Juegos de Londres y Río hay mas medallas de chicas, pero el dato más importante es que casi el 50 de las chicas que van están entre las 8 primeras", destacó.

El presidente del COE insistió en que el deporte es tan duro que le "molesta" que los deportistas llamen "medalla de chocolate" al cuarto puesto, ya que ve muy importante "conseguir llegar a finales". "A Londres fueron 112 deportistas y 62 finalistas (55,4%); a Río, 144 deportistas, con 99 finalistas (68,8%), mientras que en Tokio fueron 138 deportistas para 68 finalistas (49,3%), esto habla muy bien del estado del deporte femenino español", explicó.

Blanco remarcó el papel de las instituciones y lo "necesarias" que son para los deportistas, como el plan ADO, "la mejor idea" del deporte español para "Barcelona y en adelante". "Cuando dicen que ADO está agotado es un error, la función de ADO es traer ayudas privadas al deportista y pese a que hemos tenido etapas mejores y peores, ahora gracias al CSD, han cubierto las becas y nuestros deportistas pueden optar a lograr resultados", recordó.

Por su parte, el director general de deportes del CSD, Fernando Molinero, reveló la línea de acción de su organismo, que trabaja buscando obtener "el máximo beneficio" para las deportistas. "Ahora lo hacemos para que la conciliación de la maternidad no suponga un lastre para nuestras deportistas en su entrenamiento y puedan tener tranquilidad", puntualizó.

En el CSD buscan "apoyar a las federaciones" para que puedan "trabajar por los deportistas", pero también han puesto en marcha iniciativas como el programa Team España Elite. "En 3 años destinamos 49 millones de euros a deportistas para intentar cubrir sus necesidades y puedan mejorar sus resultados. En el caso de los deportistas de alto nivel, pago de seguridad social, ayudas varias, premios por rendimiento, que se puedan traducir en los mejores resultados posibles", elucubró.

También coincidió con Blanco en lo "fundamentales" que son las instituciones para el "desarrollo" del deporte. Molinero aseguró que desde el CSD van a hacer lo posible por los deportistas. "Estoy seguro de que ADO va a volver a estar en el sitio donde debe estar, pero mientras eso ocurra, desde el CSD vamos a cubrir la cuenta completa de las becas mientras sea necesario", aseguró.

Sobre los deportes "emergentes" que llegan a los Juegos, el director general de Deportes del CSD recalcó que, pese a que se entiendan "más o menos", hay que "comprender" el avance y "adaptarse" a él. "Es reflejo de la evolución social y tenemos que buscar no quedarnos estancados y saber leer si hay demandas del público joven sobre si buscan otro tipo de deportes", especificó.

Acerca de los deportes "tradicionales" que sufren por la llegada de otros nuevos, el exmarchador Jesús Ángel García Bragado, presente en ocho Juegos, dio importancia a "saber adaptarse" a los cambios para mantener el deporte. "Tenemos que entrar en el reto de la tecnología y defender la marcha atlética y que siga en los futuros Juegos. El objetivo tiene que ser que España tenga un buen relevo en París y conseguir medalla", subrayó.

Por su parte, la exwaterpolista Jennifer Pareja, directora general de ADO, repitió la "importancia" de estas becas para que los deportistas "puedan dedicarse al 100%" a mejorar para conseguir resultados. "El reto es trabajar para los deportista y que vuelva a ser lo que ha sido, ya que el dinero público no puede llegar a todo y necesitamos a las empresas privadas para poder conseguir lo máximo para los deportistas", enfatizó.

El cierre de la mesa redonda hizo el director de Relevo, Óscar Campillo, que valoró la mejora del tratamiento mediático del deporte femenino, que cada vez está "más presente". "Los medios cada vez ponemos más el foco en el deporte femenino, que no ha gozado históricamente del mismo tratamiento informativo que el masculino", insistió.

Campillo se quejó de que el movimiento olímpico "posterior a Barcelona" esté cada vez "más diluido" y ve necesario un cambio para volver a activarlo. "Nos falta todavía mucho camino para que el deporte vuelva a ser un objetivo vital de este país, porque no supone solo conseguir medallas, si no también cambiar el estilo de vida. No puede ser que haya habido cuatro presidentes del CSD en cinco años", concluyó.