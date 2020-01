Blasco (Zaragoza): "No estaría mal repetir el 6-1"

Publicado 24/01/2020 14:59:20 CET

LAS ROZAS (MADRID), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Real Zaragoza, Luis Blasco, ha resaltado la "satisfacción" de su equipo por enfrentarse en la Copa del Rey al Real Madrid, al que considera "el mejor equipo de Europa", y ha reconocido que "no estaría mal repetir el 6-1" que le endosaron al equipo blanco en semifinales de la temporada 2005-06.

"Es una satisfacción eliminarnos con el mejor equipo de Europa, que no es poco. Además es una satisfacción para la afición porque hace unos años que no conseguimos subir a Primera y es una alegría", dijo Blanco ante la prensa, añadiendo que "no estaría mal repetir el 6-1" de hace 14 años. "Aunque al no haber partido de vuelta, con un 1-0 nos basta", recordó.

El directivo recordó que el Zaragoza cuenta con "la plantilla más joven de Segunda División" y que para sus jugadores "es un incentivo jugar contra jugadores del nivel del Real Madrid". "Además, vamos a pasar", pronosticó, agregando que "el entusiasmo es lo principal".

"No somos mejores que el Real Madrid, eso es evidente, pero es verdad que en el fútbol pueden influir muchas variables y si tienes mucho entusiasmo intentas ganar. Tenemos la fe de pasar y lo intentaremos", garantizó.