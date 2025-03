Blatter y Platini, absueltos de nuevo de un delito de fraude

Archivo - El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex presidente de la UEFA Michel Platini.

Archivo - El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex presidente de la UEFA Michel Platini. - DPA - Archivo

GINEBRA (SUIZA), 25 Mar. (dpa/EP) -

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex máximo mandatario de UEFA Michel Platini fueron este martes de nuevo absueltos de delito de estafa, informó el martes un tribunal suizo, que ratificó la sentencia de 2022 en un caso de corrupción que ya absolvió a los ex responsables de los órganos rectores.

Blatter fue presidente del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, entre 1998 y 2015, mientras que el ex jugador futbolista Platini dirigió el organismo europeo, la UEFA, entre 2007 y 2015. Y fue desde este año cuando ambos están inmersos en un largo caso de corrupción.

Los dos mandatarios fueron absueltos en 2022 de un delito de fraude por un pago de 2 millones de francos suizos -2,09 millones de euros- de Blatter a Platini, que ellos explicaron que acordaron en la década de 1990 por un trabajo de consultoría, pero que no se pagó hasta 2011.

Esta acusación supuso el final de sus carreras como dirigentes en la FIFA y la UEFA, al considerar los fiscales que se trataba de una especie de soborno. De hecho, la Fiscalía suiza apeló esa sentencia de 2022, al considerar que el pago fue ilegal, y tuvieron que hacer frente a otro juicio penal cuyo fallo se dio este martes.

Y en la sentencia, tanto Blatter como Platini han sido absueltos por la Sala Extraordinaria de Apelaciones del Tribunal Penal Suizo en la ciudad de Muttenz, cerca de Basilea. Una corte que, por lo tanto, no siguió las recomendaciones de los fiscales, que pedían sentencias suspendidas de 20 meses para cada uno de los acusados.