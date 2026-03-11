Blázquez se reúne con Ribera y Rocamora mirando al futuro de 'Hispanos' y 'Guerreras' - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, se reunió este miércoles con los seleccionadores nacionales Jordi Ribera y Joaquín Rocamora para sentar las bases de los proyectos rumbo a Los Ángeles 2028.

Blázquez y los preparadores de las selecciones masculina y femenina definieron los retos de futuro que encaran ambos combinados españoles. Las 'Guerreras' están ya clasificadas matemáticamente para la fase final del Campeonato de Europa 2026 y los 'Hispanos' esperan rival en el play-off clasificatorio para el Mundial 2027.

Ambas citas son los primera eventos que reparten plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, punto de destino en este ciclo olímpico. Según la nota publicada por la RFEBM, Blázquez ha incidido con ambos seleccionadores en la base, "a fin de cincelar un modelo de trabajo implantado desde hace años, y que tantos réditos ha ofrecido en el último lustro".

De hecho, el seleccionador nacional femenino puso en valor el trabajo de las categorías de base del balonmano español. "Hemos vivido probablemente el mejor verano de nuestra historia en la base, pero más allá de los resultados lo verdaderamente importante es cuántas jugadoras con las que trabajamos en estas categorías son capaces de llegar a la selección nacional absoluta", explicó.

"Tenemos que sentir orgullo de representar al balonmano español y entender que defendemos a un país y a un deporte. Aunque trabajemos con una mirada a medio y largo plazo, debemos intentar ser lo más competitivas posible en cada competición, empezando por los retos más cercanos y también con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2028 y el Mundial de 2029", añadió Rocamora.

Por parte de la selección masculina, los 'Hispanos' encaran el clasificatorio al próximo Mundial, que se disputará el próximo mes de mayo, dando continuidad al proceso de renovación iniciado en el Europeo 2026. Jordi Ribera afianzó en el equipo el rol de nuevas y prometedoras piezas como Antonio Serradilla o Marcos Fis.

Mientras las 'Guerreras', que acaban de vivir su primera semana de trabajo a las órdenes del nuevo seleccionador, cumplieron ya su primer objetivo de sacar el billete al Europeo. Por otro lado, España lidera el ranking de selecciones formativas tras un verano histórico, en el que los combinados nacionales subieron al podio en tres ocasiones durante los meses de julio y agosto.