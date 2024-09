La boccia se despide de Paris 2024 tras la eliminación de Aller y Agache de la competición mixta

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La boccia española puso este martes el punto y final a su participación en los Juegos Paralímpicos de París tras la eliminación en la competición por parejas mixta de la clase BC4 de Sara Aller y Vasile Agache.

La leonesa y el catalán no pudieron ganar ninguna de sus dos partidas de la fase de grupos y no pasaron a los cruces. Primero, fueron derrotados claramente (8-2) por la pareja tailandesa Pornchok Larpyen-Nuanchan Phonsila y luego no pudieron tampoco (6-2) con los eslovacos Martin Streharsky-Kristina Vozarova.