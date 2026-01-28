El Bodo/Glimt asalta el Metropolitano en una noche rojiblanca aciaga

Marcos Llorente of Atletico de Madrid gestures during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Atletico de Madrid and FK Bodo/Glimt at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 28, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid perdió este miércoles por 1-2 ante el Bodo/Glimt en la octava y última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones en un partido infame de los locales, que vieron cómo los noruegos remontaron el tanto inicial de Alexander Sorloth gracias a Fredrik Sjovold y Kasper Hogh, y por el que se tendrán que jugar los 'playoffs' a mediados de febrero para asegurar su plaza en los octavos de final.

Los rojiblancos firmaron su peor partido de la temporada en el Riyadh Air Metropolitano, cuyas gradas pitaron el mal juego de su equipo, cosechando la primera derrota como local desde el pasado marzo ante el FC Barcelona (2-4). Y lo hizo ante un heroico Bodo/Glimt que se sigue vivo en esta Champions League tras dos victorias meritorias, ésta y la de la jornada anterior frente al Manchester City.

Comenzaron los colchoneros titubeantes y erráticos en la salida de balón, como si no hubiera nada en disputa. Y el primer aviso rival tardó poco en llegar en las botas de Sondre Fet, que picó el esférico ante la salida de Jan Oblak; cuando parecía que el primer tanto subía al marcador, 'Josema' Giménez despejaó la pelota. Pero esa gran ocasión despertó a los locales, que poco a poco comenzaban a cruzar la línea medular del campo.

Y en el minuto 11 llegó el primer gol de la noche con Álex Baena como protagonista tras un centro llovido desde fuera del área del capitán, Koke Resurrección, pero el gol no subió al luminoso al estar el almeriense ligeramente adelantado. Eso sí, cuatro minutos después y fruto de lo volcado que estaban los colchoneros sobre el área rival, llegó el 1-0 en una jugada calcada. Esta vez fue Dávid Hancko, ejerciendo como lateral izquierdo, quien puso el balón en la zona de peligro para que Alexander Sorloth marcase por abrasión en su salto con uno de los centrales.

El delantero noruego del Atético ha entrado en el nuevo año en forma y con la moral alta, habiendo anotado en cinco de siete partidos. Con este impulso siguieron los pupilos de Diego Pablo Simeone en busca de agrandar el marcador, con la esperanza de colarse en el top 8 al acabar la jornada. Tras ese inicio raro, los madrileños dominaban ya con superioridad.

Pablo Barrios probó fortuna desde fuera del área, pero su lanzamiento se topó con Nikita Haikin. Y en ese punto de empuje local, casi rozando la desesperación, Kasper Hogh aprovechó indecisión en la zaga para recuperar el balón que acabó en el punto de penalti en los pies de Fredrik Sjovold para marcar el empate. El 'Cholo' Simeone se desgañitaba desde la banda por el error de sus jugadores, quitándose el abrigo a pesar del frío.

El inesperado lance dejó helados a los colchoneros, que tardaron en volverse a poner el mono de trabajo. Aunque tuvieron la oportunidad de adelantarse cuando casi moría la primera mitad en las botas de Barrios, la pelota se topó con el poste. Antes lo había probado desde lejos Julián Álvarez sin fortuna y con la sombra de su alargada sequía goleadora.

El paso por vestuarios no trajo ninguna modificación de alineaciones; y como había ocurrido en los primeros compases del partido, el dominio era de un Bodo/Glimt que se acercaba con peligro sobre la meta de Oblak. Una realidad que disgustó al técnico argentino, por lo que llamó a Thiago Almada y Matteo Ruggeri cuando solo habían pasado poco más de 10 minutos de la segunda parte. Para colmo, la fortuna no sonrió del lado rojiblanco.

Justo dos minutos después del prematuro doble cambio local, y tras múltiples rechaces en el área pequeña rojiblanca, el balón acabó entrando en la portería de Oblak. El gol de Hogh se revisó en el VAR por si hubiera alguna infracción que salvara al Atlético, pero no hubo nada punible. Se consumó la remontada noruega, que comenzaba a soñar con seguir vivo en el torneo.

En cambio, el Atlético vio cómo sus aspiraciones por estar entre los ocho mejores se esfumaban. El equipo se mostraba falto de ideas, con dudas en todas las fases del juego y la desesperación condicionó sus decisiones. Tan solo Barrios, batuta de los rojiblancos en los últimos compromisos, parecía tener capacidad de reacción; sin embargo, el 'Cholo' decidió cambiarlo para sorpresa de la afición que hizo notar su descontento.

El partido murió sin ninguna gran ocasión local que hiciera soñar con empatar y mucho menos con dar la vuelta al partido. Y en ese escenario, parte de la afición lució su descontento por el papel de sus jugadores, y viendo cómo cosechaban la primera derrota de la temporada como locales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, - BODO/GLIMT, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez (Ruggeri, min.57), Hancko; Baena (Almada, min.57), Koke (Cardoso, min.64), Barrios (Le Normand, min.78), Nico González (Molina, min.64); Sorloth y Julián Álvarez.

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, min.90), Bjorkan; Fet Maatta, min.83), Berg, Evjen (Klynge, min.90); Blomberg (Auklend, min.74), Hauge y Hogh (Helmersen, min.83).

--GOLES:

1-0, min.15: Sorloth.

1-1, min.34: Sjovold.

1-2, min.59: Hogh.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Llorente (min.64) y Almada (min.85) por parte del Atlético de Madrid, y a Haikin (min.67) y a Maatta (min.90+5) en el Bodo/Glimt.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.