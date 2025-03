Bokesa: "Tuve problemas por no tener un cuerpo normativo. Ahora, ser fuerte es algo que me genera orgullo"

Archivo - Aauri Bokesa poses for a photo during the Relevo X Change Event at 40 Bis on November 14, 2024, Madrid, Spain.

Archivo - Aauri Bokesa poses for a photo during the Relevo X Change Event at 40 Bis on November 14, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exatleta española Aauri Bokesa reconoció que tuvo "problemas por no tener un cuerpo normativo cuando era pequeña", por ser "muy alta", con "muchos músculos", y eso le "restaba feminidad", aunque "ahora ser fuerte" le genera "orgullo".

"Cuando era más pequeña, yo tuve ciertos problemas por tener un cuerpo no normativo. Soy muy alta, tengo muchos músculos y parecía que eso me restaba feminidad, pero puedes ser una mujer femenina teniendo músculos. Ahora, ser fuerte es algo que me genera mucho orgullo", compartió la atleta olímpica en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, en una entrevista al Consejo Superior de Deportes (CSD) con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este sábado 8 de marzo.

Desde su experiencia "como mujer, negra, española y bubi", Bokesa reflexionó sobre la importancia de la identidad en el deporte, sintiéndose orgullosa de ser el reflejo de su historia, de su cultura y de todas las mujeres que le abrieron camino.

"Lo que descubrí con los años es que la identidad te la construyes tú mismo. Nadie te puede decir ni quién eres, ni cómo te sientes. Es un trabajo que cada uno tenemos que hacer de introspección", aseguró. Bokesa explicó que ella encontró en el deporte una herramienta para su "empoderamiento como mujer", si bien considera necesario que se produzcan más "cambios en cuestión de igualdad de género".

Un estudio impulsado por el CSD y financiado con fondos NextGenerationEU revela que las deportistas se enfrentan a estereotipos de género, al destacarse aspectos físicos o emocionales antes que los logros deportivos. Este sesgo no se observa con la misma frecuencia en la cobertura informativa cuando los hombres son los protagonistas. En ese sentido, el artículo 4 de la Ley del Deporte incide en la importancia de que "la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación sexual y estereotipos sexistas".

"Creo que estamos avanzando en la igualdad de oportunidades. Sobre todo, porque estamos hablando de ello y reconociendo lo que se puede mejorar. Para muchos blancos, por ser negra no soy española. Muchos migrantes o muchas personas racializadas tampoco llegan a entender que yo diga que me siento española siendo negra. Pero, aunque sea negra, soy española. El ser una persona diversa es un superpoder", argumentó.

La exatleta concluyó que "a veces los sueños se cumplen", apelando a la perseverancia. "A veces no, y no pasa nada. Si sigues adelante con ilusión, llegarás a lugares que quizá no esperabas", finalizó Bokesa.