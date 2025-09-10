Bolivia se impone a Brasil y aprovecha la derrota de Venezuela para conseguir la repesca en Sudamérica

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bolivia se quedó con la plaza para jugar una repesca de clasificación para el Mundial de 2026 después de batir a Brasil (1-0) y aprovecharse de la dura derrota en casa de Venezuela ante Colombia (3-6), mientras que Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas con derrota (1-0) ante Ecuador.

El combinado boliviano, que no juega una Copa del Mundo desde Estados Unidos'94, intentará hacerlo ahora a través de una repesca internacional después de una noche de sufrimiento donde sacó partido a la falta de tensión de una pentacampeona del mundo que reservó a algunos titulares como el blaugrana Raphinha, que sólo salió en la segunda parte.

Bolivia logró manejar la tensión y encontró su premio con el gol de penalti en el añadido del primer tiempo, obra de Miguelito Terceros, que sabría mantener durante toda la segunda mitad en la que el equipo que dirige Carlo Ancelotti fue superior.

Ese solitario gol dejaba todo en manos de Venezuela, que dependía de sí misma en su partido en casa ante una clasificada Colombia y a la que le sólo le valía ganar en caso de victoria boliviana, pero la 'Vinotinto' fue presa de los nervios y terminó cayendo por un sonrojante 3-6 pese a que se adelantó en el marcador nada más empezar por medio de Telasco Segovia.

Yerri Mina empató poco después y aunque Josef Martínez devolvió la delantera a los locales, estos vivirían una pesadilla a partir de entonces por culpa sobre todo de Luis Suárez, que igualó antes del descanso y luego cerró un póquer letal para su rival antes del minuto 70. Salomón Rondón, delantero del Real Oviedo, recortó de forma insuficiente, y Jhon Córdoba cerró la goleada 'cafetera'.

Por otro lado, Argentina, actual campeona del mundo, puso fin a las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota ante Ecuador por 1-0, un revés que le hará perder en beneficio de España el primer puesto del ranking mundial de la FIFA.

'La Tri' demostró que su buena fase de clasificación, donde acabó segunda por detrás de la Albiceleste, no fue casualidad y lo constató ante un rival que salió con un once de nivel, sin Leo Messi, cuyo '10' fue para el madridista Franco Mastantuono, que salió en la segunda parte junto al colchonero Julián Álvarez,

Los de Lionel Scaloni se vieron perjudicados por la expulsión a la media hora de Nicolás Otamendi y por un discutido penalti de Nicolás Tagliafico, que le sirvió a Enner Valencia para dar el triunfo más allá del minuto 45. La expulsión de Moisés Caicedo al inicio de la segunda parte no ayudó a la tricampeona del mundo.

La jornada se completó con el empate sin goles entre las selecciones de Chile y de Uruguay, con Fede Valverde y Ronald Araujo jugando todo el choque, y la victoria por 0-1 de Paraguay ante Perú, con tanto en el tramo final de Matías Galarza.