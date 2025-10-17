Bonet defiende el "estricto cumplimiento" para conceder la licencia 1A al Barça y evita fijar plazos

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha resaltado este viernes que la concesión al FC Barcelona de la licencia de primera ocupación para la fase 1A del Spotify Camp Nou responde a una verificación minuciosa del cumplimiento de las condiciones previstas, especialmente en materia de seguridad, y ha descartado que el Ayuntamiento se pronuncie sobre calendarios futuros para la reapertura del feudo blaugrana.

Bonet, en declaraciones a los medios tras presentar mejoras en la red de alcantarillado de la ciudad, ha afirmado que al Ayuntamiento le corresponde únicamente verificar que las obras se correspondan con los proyectos aprobados y otorgar las licencias cuando las condiciones "se cumplen", y ha insistido en que desde el consistorio se mantiene un "enfoque riguroso" en garantizar la seguridad en un estadio que todavía está en obras.

En este sentido, ha apuntado que el avance hacia las fases 1B y 1C dependerá exclusivamente del ritmo de las obras. "Los calendarios los marca el club y el equipo de construcción; al Ayuntamiento no le corresponde especular sobre plazos", ha comentado al respecto.

De momento el club blaugrana esperará a estrenar el nuevo Spotify Camp Nou a tener la licencia de obras, primero, y la licencia de primera ocupación, después, de la fase 1B, que corresponde a un aforo de 45.000 espectadores. En cuanto al uso que el Barça pueda hacer de esta licencia de la fase 1A (aforo de 27.000 espectadores), Bonet lo deja en manos del club que preside Joan Laporta. "Es decisión del club si hace uso de esta licencia ya incluso en la fase 1A o espera para fases posteriores", ha señalado.

En su valoración, Bonet ha subrayado la colaboración "codo a codo" entre los equipos técnicos del Ayuntamiento y del club como clave para acreditar que "todas las condiciones" que se han de cumplir para otorgar esta licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A "se dan".