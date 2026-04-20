Bonucci: "Guardiola es el indicado si queremos un cambio radical en la selección italiana"

26 March 2026, Italy, Bergamo: Italy assistant Leonardo Bonucci reacts during the 2026 FIFA World Cup European Play-off Semi-final soccer match between Italy and Northern Ireland at the New Balance Arena. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdefensa italiano Leonardo Bonucci considera que "es importante reconstruir" el fútbol de su país tras un nueva decepción con la no clasificación para el Mundial, el tercero consecutivo que se va a perder, y tiene claro que ve a Pep Guardiola como "el indicado para un cambio radical" en la tetracampeona del mundo, mientras que ve adecuados tanto a Massimiliano Allegri como a Alessandro Bastoni para recalar en el Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente.

"Lo importante es reconstruir el fútbol italiano, desde la base, desde la defensa. Hay que tener coraje para ver qué está pasando para que volvamos a ganarnos el respeto de todo el mundo y ser esa gran selección que fue campeona del mundo", señaló Bonucci durante un acto previo de los Premios Laureus que se entregan este lunes en Madrid.

El excentral no olvida que "el único juez en el fútbol es el campo". "Italia necesita tiempo y una alianza entre la política y el *fútbol para que ambos caminen en una dirección. Hay jóvenes que tienen mucho talento, hay que fomentarlos y dejarles que crezcan, y comenzar de nuevo. La única receta mágica es el tiempo", admitió.

"Si queremos un cambio radical en la selección, diría que la persona indicada es Pep Guardiola. Es muy difícil, pero soñar ahora es gratis", apuntó el exjugador de la Juventus, el Milán e Inter, entre otros, y campeón de Europa con la 'Azzurra' en 2021, sobre el posible relevo en una Italia donde Gennaro Gattuso presentó su renuncia tras caer en la repesca ante Bosnia y Herzegovina.

También fue preguntado por el Real Madrid y el futuro inquilino del banquillo. "Ha sido un año complicado. Jugué contra el Leverkusen de Xabi Alonso y jugaba de maravilla, pero cuando llegas al Real Madrid te debes adaptar, no es fácil. El cambio de entrenador es un factor que influye, pero no sé qué es lo que ha fallado. El Real Madrid es un gran club y seguro que el año que viene luchará por todo de nuevo", advirtió.

"Veo bien a Massimiliano Allegri para el Real Madrid, me recuerda a Ancelotti. Da libertad a los jugadores, es un buen gestor, sabe de la presión que significa la camiseta del Real Madrid. Si Ancelotti ha ganado con el Real Madrid, por qué no puede hacerlo Allegri", replicó ante la posibilidad de que el actual entrenador del AC Milán pueda ocupar el banquillo madridista si no continúa Álvaro Arbeloa.

Igualmente, se refirió al interés del FC Barcelona en hacerse con los servicios de Alessandro Bastoni, central internacional del Inter de Milán. "Su manera de entender el fútbol casa muy bien con el estilo del FC Barcelona. Sabe leer el juego, anticiparse, es joven todavía", indicó.

Finalmente, en cuanto a la Champions, opinó sobre la semifinal entre el PSG francés y el Bayern Múnich alemán. "El PSG ha creado un grupo fuerte y es uno de los candidatos, pero veo favorito al Bayern. Harry Kane es un delantero moderno, completo, juega para el equipo, se sacrifica, y después es un 'killer', es su mejor característica", sentenció.