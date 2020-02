Bordalás: "El Ajax es indudablemente el favorito"

Publicado 19/02/2020 16:34:39 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, espera "un partido muy atractivo" este jueves cuando reciban al Ajax en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, un cruce para el que concede el favoritismo "indudablemente" a su rival, aunque su equipo ya ha demostrado ser "capaz de hacer grandes partidos con equipos de gran nivel".

"Es una eliminatoria bonita, la más interesante de estos cruces, sobre todo porque el Getafe está haciendo una magnífica temporada y se enfrenta a un semifinalista de la última Champions, así que será un partido muy atractivo", se sinceró Bordalás en rueda de prensa.

De todos modos, tiene claro que "el favorito indudablemente es el Ajax" . "Por historia, por el nivel que tiene y lo que ha demostrado en las últimas temporadas, pero sobre todo porque es un histórico acostumbrado a estas competiciones", advirtió.

Pese a esto, su equipo afronta el primer partido con "ilusión". "No va a ser fácil, pero en el fútbol siempre hay posibilidades, confiamos mucho en los chicos y el equipo confía en lo que puede hacer y ya ha dado muestra de que somos un equipo capaz de hacer grandes partidos con equipos de gran nivel como los que tenemos en LaLiga Santander. Respetamos al Ajax, pero estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido", comentó.

Del Ajax, el alicantino recordó "el nivel que mostró" el año pasado en la Liga de Campeones y que es un equipo "ofensivo y con muchísimo potencial". "Tiene grandes individualidades e interpreta muy bien a nivel de conjunto. Es osado, atrevido, alegre, sin duda vamos a tener dificultades", analizó.

Además, confesó que Johan Cruyff, uno de los mitos 'ajacied', le inspiró "desde niño". "Intentaba imitarle y ha sido siempre mi ídolo. Como técnico me fijé muchísimo en él por su capacidad para sacar el máximo rendimiento a prácticamente todos los jugadores que dirigía y maximizar sus virtudes", relató.

Para el entrenador 'azulón', "el hecho de estar aquí (dieciseisavos) es algo increíble e importantísimo", y avisó que "nunca se sabe si es mejor jugar primero como local o como visitante". "Vamos a afrontarlo con el máximo interés e intentar ponerles en dificultades, ser nosotros y hacer lo que venimos haciendo desde hace tiempo. Vamos a intentar que se dé un buen resultado y veremos lo que nos depara la vuelta", indicó.

Bordalás recalcó que "es una satisfacción y un orgullo enorme" poder jugar esta eliminatoria, "un premio para un equipo modesto y para los chicos porque para muchos de ellos es su primera experiencia en competición europea".

El de Alicante también lamentó una vez más que se les siga poniendo la etiqueta de duros porque se trata "condicionar a los profesionales del arbitraje" y reconoció que le hacía "gracia" que en los Países Bajos se le haya calificado como el 'pequeño Mourinho'. "No me gustan que me comparen con nadie", admitió, resaltando que su secreto "es el trabajo, la pasión y no hundirse ni relajarse nunca".

MOLINA: "CON LA FAMOSA ETIQUETA NO ESTARÍAMOS TERCEROS NI AQUÍ"

Por su parte, Jorge Molina afirmó que el "vestuario está con una ilusión enorme". "Estos partidos son muy bonitos y atractivos de jugar y de ver, estamos con muchas ganas de que llegue", declaró el veterano futbolista.

"Es para estar orgullosos, no de la temporada pasada, sino del trabajo que se lleva haciendo durante varios años. Ahora es el momento de disfrutarlo y de encararlo con la máxima ilusión", agregó el alicantino, que pidió "no darle mayor importancia" a las críticas externas sobre su estilo. "Venimos hablando mucho tiempo de esto y cuanta menos trascendencia se le dé, mejor", zanjó.

"Hemos demostrado muchas virtudes y tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo, llegando hasta aquí y conforme está en LaLiga, y con la etiqueta famosa no se consigue esto. Tenemos que centrarnos en nuestras virtudes y potenciarlas, hay que valorar lo que está haciendo el Getafe", manifestó.