Bordalás: "Ángel es del Getafe y no ha llegado nada del Barcelona"

Publicado 07/02/2020 18:09:05 CET

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha dejado bien claro que Ángel Rodríguez sigue siendo jugador 'azulón' ya que ni siquiera han tenido noticias de un interés real del FC Barcelona por hacerse con los servicios del delantero, que estará a sus órdenes de cara al partido contra el Valencia CF en la jornada 23 de LaLiga Santander.

"Ángel no ha comentado nada, no ha dicho nada y no hemos hablado nada. Es jugador del Getafe y no hay motivo para hablar de nada. Otra cosa es que hubiéramos tenido noticias de un posible interés, en este caso las noticias eran de que era el Barcelona, pero no ha llegado y no tiene sentido comentar nada", dejó claro en rueda de prensa.

De este modo, ni ha llegado a pensar qué pasaría en el caso de que el delantero 'azulón', de 32 años y que lleva 9 goles en lo que va de campeonato, se marchara. "No hemos pensado en esa posibilidad porque no ha habido nada", recalcó.

"Entonces, hablar de lo que puede ocurrir en un futuro sabéis que no me gusta y nunca lo he hecho. Vivo el momento y no pienso en lo que pueda ocurrir. Pero si Ángel no estuviera por cualquier motivo, sería una baja muy importante como lo sería la de cualquier jugador importante", matizó.

Además, aseguró que durante todo el mercado, y en estos días en que se ha acrecentado el rumor del interés del Barça por las bajas de larga duración del uruguayo Luis Suárez y del francés Ousmane Dembélé, han estado "tranquilos en todo momento".

"Sabemos que en el mundo del fútbol hay noticias con mayor o menor veracidad, pero en todo momento hemos estado tranquilos porque Ángel es jugador del Getafe y nadie se ha puesto en contacto, no hay noticias de nada y no hay por qué tener ningún tipo de inquietud", concluyó.