Bordalás: "Ante el Barça no basta con jugar bien, hay que tener acierto o hacer el partido perfecto"

Publicado 27/09/2019 13:46:29 CET

"Ojalá estuviera Leo Messi, es el mejor del mundo"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha asegurado que es posible que este sábado haya "algún cambio" en el partido contra el FC Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez, y ha afirmado que ante los de Ernesto Valverde "no basta con jugar bien", sino que deben tener "una pizquita de acierto" o hacer "el partido perfecto", además de lamentar la ausencia de Leo Messi.

"En este tipo de partidos no basta con jugar bien, hay que tener una pizquita de acierto o tener el partido perfecto. Ante el Barcelona en los últimos años hemos jugado a un grandísimo nivel, pero en acciones puntuales son capaces de marcarte un gol", declaró en rueda de prensa.

Aun así, el preparador azulón no piensa en salvar solo un punto ante los azulgranas. "Puntuar contra un equipo grande siempre es importante, pero mi mentalidad nunca me ha permitido pensar en un empate. Sabemos que si el rival es de mayor entidad las dificultades son mayores, pero hemos podido comprobar que imposible no hay nada", subrayó.

Además, tampoco le preocupa el mal momento en el que llega el cuadro de Ernesto Valverde. "Los equipos grandes siempre quieren ganar, tienen una obligación de sacar buenos resultados. Ellos no lo han hecho y vienen mentalmente preparados. Estamos con ilusión", indicó.

En este sentido, salió en defensa del técnico rival. "A los entrenadores se nos critica en función de los resultados. Tengo un gran respeto a Valverde y a todos los técnicos. En el momento en que dejas de ganar, aunque seas el mismo, aparecen las críticas", expuso.

Por otra parte, lamentó la baja del principal líder del conjunto culé. "Messi es una baja importante. Ojalá estuviera, porque es el mejor del mundo", dijo. "Siempre es una baja importante para el Barça y para el fútbol. El Barça sigue siendo un grandísimo equipo y tiene jugadores para ganar a cualquiera. Sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto si queremos sacar un buen resultado", continuó.

Sobre el once que presentará en el duelo, Bordalás confesó que puede haber alguna variante, sobre todo pensando en el partido del jueves en Rusia ante el Krasnodar. "Es posible. Los entrenadores siempre utilizamos un dibujo muy definido, pero podría haber algún cambio", apuntó. "Estamos obligados a ello, porque es un número de partidos grande en un periodo muy breve. Los futbolistas no son superhombres, hay que tener cuidado con que se produzca una lesión. Lo tenemos en cuenta, es nuestra obligación", señaló.

Entre los principales objetivos a mejorar ante los catalanes estará tratar de reducir los goles encajados. "Lo hemos estado hablando. No es lo habitual en nuestro equipo, han sido momentos puntuales que nos ha penalizado mucho. Tenemos una gran oportunidad mañana, tenemos que estar perfectos y está prohibido cometer errores", afirmó.

En otro orden de cosas, explicó que Xabi Etxeita ya entrena con el grupo y que "en principio" podrán contar con él, además de confirmar las bajas de Mathías Olivera y de Amath Ndiaye. "Mathías tuvo una recaída de la lesión muscular. Amath tuvo un problema en el dedo del pie, pero no es grave. Confiamos en tenerles pronto con el grupo", manifestó.

Por último, Bordalás aseguró que no ha "visto" la mano de Cucurella en el descuento del duelo ante el Valencia que el árbitro no señaló como penalti. "No la he visto. Siempre hay alguien perjudicado. El VAR está ayudando, pero la polémica en el fútbol es la salsa que siempre va a existir. Esa polémica siempre va a estar, porque una jugada no la apreciamos de la misma manera", finalizó.