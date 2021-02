Bordalás: "Lopetegui me ha increpado, como culpándome a mí, me he sentido agredido"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, explicó que se sintió "agredido" este sábado en una "falta de respeto enorme" del técnico del Sevilla Julen Lopetegui, después de una acción "fortuita" en la que lamentó la lesión del jugador rival Ocampos.

"Siento mucho la lesión de Ocampos, que ojalá no sea nada importante. Lo que menos deseamos es que haya lesiones importantes y menos en una entrada fortuita", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Ambos técnicos fueron expulsados en el duelo del Sánchez-Pizjuán tras la acción que dejó la roja a Djené por su entrada a Ocampos. El argentino salió en camilla y ambos banquillos se enfrentaron. "Incomprensiblemente cuando he ido a interesarme por el jugador, el entrenador del Sevilla me ha increpado, como culpándome a mí", dijo.

"Me he sentido agredido, es una falta de respeto enorme. Le he leído en los labios algo muy grave. Me han expulsado por culpa del entrenador rival. Soy una persona que intento ayudar a mis compañeros y tengo una sensación mala, maltratado y expulsado injustamente", añadió.