Bordalás: "No me importa lo que digan otras personas sobre el Getafe"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, está al margen de cualquier declaración o titular de prensa sobre su equipo porque le "da igual", además de conceder el favoritismo absoluto al Ajax de cara al partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que se disputa este jueves en Ámsterdam.

"Hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes partidos contra equipos importantes. Yo solo pienso en mi equipo, no me importan lo que digan otras personas sobre el Getafe, me da igual", dijo el técnico azulón en la rueda de prensa previa al encuentro.

"El Ajax sigue siendo favorito hoy. Ha sacado resultados increíbles en los últimos años en su estadio. Afrontamos el encuentro con interés y conscientes de que podemos conseguir algo positivo para el club", añadió el preparador del Getafe.

"Para mí, el próximo partido es siempre el más importante", dijo sobre un encuentro que afrontan con dos goles de ventaja. Esto no cree que modifique la forma de jugar de su rival. "El Ajax tiene su estilo desde hace muchos años y no creo que vaya a variarlo", manifestó.

Y preguntado por la motivación del equipo, Bordalás lo tiene claro. "Los jugadores son profesionales y son conscientes de que este jueves tenemos una gran oportunidad. Estoy convencido de que el equipo hará un gran partido. No pensaremos en el resultado de la semana pasada", espetó.

Por su parte, el jugador Nemanja Maksimovic dijo que saben que el 2-0 del Coliseum es "un buen resultado", aunque no se confiarán. "Sabemos que traemos un buen resultado, pero mañana saldremos a presionar como venimos haciendo en todos los partidos", apuntó.

"En el partido de ida fuimos superiores a ellos. Este jueves es importante estar cerca de sus jugadores con más calidad", añadió el centrocampista serbio del Getafe, que compareció en rueda de prensa junto al míster José Bordalás.