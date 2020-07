Bordalás: "No nos explicamos cómo se toman algunas decisiones en el VAR"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha lamentado el uso que están haciendo los árbitros del VAR asegurando que no se explica "cómo se toman algunas decisiones cuando son tan claras y evidentes", entre las que ha citado "tres penaltis" que les han pitado en contra y que "era evidente que no eran".

"En este periodo tan breve se están viendo muchas acciones polémicas y equipos que nos hemos podido sentir perjudicados por el VAR. En nuestro caso nos han pitado tres penaltis que era evidente que no eran. El único real fue en Valdebebas contra el Real Madrid, en los otros tres hasta exárbitros coinciden en que no han sido penalti. El VAR llegó para ayudar, pero cuando se ven las imágenes no nos explicamos cómo se toman algunas decisiones cuando son tan claras y evidentes", lamentó Bordalás en rueda de prensa.

En cuanto al duelo de este jueves, avisó de que "jugar contra el Atlético siempre es difícil". "Es un grande, no hay que olvidarlo, que lleva siete u ocho años jugando la Champions de manera consecutiva. Es un equipo que siempre está peleando entre los mejores y que se le puede dar por uno de los equipos grandes, no solo de España, sino de Europa. Es verdad que tienen la Champions conseguida, pero estoy convencido de que no van a regalar absolutamente nada", advirtió.

Preguntado por la influencia del coronavirus, el técnico subrayó que "afectado mucho a toda la sociedad y el fútbol no iba a ser una excepción". "Estamos jugando en unos ambientes que no son reales de fútbol sin afición. Ha afectado bastante porque ha habido equipos a los que no nos ha sentado bien este parón", lamentado, antes de pedir a la afición del Getafe que no celebre en la calle una posible clasificación para la próxima Liga Europa.

"Hay muchos rebrotes que están llegando prácticamente a todos los lugares de España. Es una situación que ya vivimos en marzo y que no se puede volver a vivir de ninguna manera. Yo creo que el aficionado lo entiende. Nos gustaría que celebraran, pero lo más coherente y sensato, ya que han muerto muchos miles de personas en España, es que se queden en casa y no salgan", reclamó.