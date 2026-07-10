Bordalás: "No es sencillo estar tantas temporadas en un club en los tiempos que corren"

Archivo - May 13, 2026, Getafe, Madrid, Spain: Getafe CF's coach Jose Bordalas during La Liga match. May 13 ,2026. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, expresó que confía en armar un equipo lo "más competitivo posible" de cara a un curso "exigente e ilusionante" en la que disputarán tres competiciones tras su clasificación a la Conference League, y defendió que "no es sencillo estar tantas temporadas" en un mismo club "en los tiempos que corren", tras renovar por dos campañas.

"Para ningún entrenador es sencillo que se vayan buenos jugadores como ha ocurrido a lo largo de muchas temporadas. Solo podemos agradecerles su compromiso y rendimiento porque nos ayudaron a todos a crecer y conseguir los objetivos. Les deseamos futbolística y personalmente lo mejor", reconoció Bordalás sobre la salida de los pilares fundamentales del equipo, en referencia a Luis Milla, Juan Iglesias y Mauro Arambarri, en la rueda de prensa por su renovación con el club 'azulón'.

Pero al mismo tiempo el técnico es consciente de "las necesidades" que tiene el Getafe CF. "La entidad se ve en la obligación de defenderse de las salidas de los jugadores importantes con las llegadas de otros que tienen menos experiencia en el club, pero intentaremos que los nuevos se adapten lo mejor posible para que ese vacío lo podamos compensar con el trabajo de todos e intentar ser un equipo lo más competitivo posible", afirmó.

El alicantino, que se ve con "ilusión" y se siente "querido" por todas las personas en el Getafe CF, consideró "muy sencilla" la decisión de renovar con el club madrileño, pese a que actualmente es "difícil" que un entrenador siga en un mismo equipo. "No es sencillo estar tantas temporadas en estos tiempos que corren. Va a ser una temporada de mucha exigencia, nosotros tenemos el 'handicap' por las obras del estadio, pero las dificultades siempre se solventan con más trabajo y compromiso", advirtió.

Bordalás sabe perfectamente que esta campaña, a la vez de ser "ilusionante" por jugar en Conference, va a ser "muy dura y difícil porque la exigencia es mayor". "Todas las temporadas son importantísimas, pero esta es más ilusionante todavía. Nuestro objetivo es entrenar mañana mejor que hoy y que la ilusión dure 12 meses. No entendemos de otra manera el fútbol en cuanto a exigencia, compromiso, sentirnos identificados y defender este escudo", aseveró.

"El habernos clasificado para la Conference es algo muy importante, pero todavía sabemos que tenemos una eliminatoria muy importante ahora en el mes de agosto. Vamos a trabajar con el máximo interés para llegar en las mejores condiciones y con la mejor plantilla posible", añadió. "Creo que el Getafe CF ha mostrado ser un equipo muy competitivo con compromiso altísimo y este año no va a ser una excepción. Nuestro objetivo es llegar a competir al máximo nivel y ver crecer al equipo", continuó.

Aunque el Getafe CF haya dado salida a "jugadores importantes" como Milla, Arambarri o Iglesias, el alicantino está en contacto diariamente con la dirección deportiva para mantener reforzar la plantilla. "Intentaremos hacer la plantilla más competitiva posible dentro de las dificultades y las limitaciones que tiene el club en estos momentos", aseguró.

"Milla es un chico con mucha experiencia que nos ha dado un rendimiento fabuloso a nivel profesional y personal. Ha crecido mucho en las últimas temporadas y está muy agradecido con todos nosotros. Le hemos ayudado en momentos de dificultad, pero él buscaba una salida y el club entendía que era una buena decisión también para ambas partes. Le deseamos lo mejor como a todos los que se han marchado", valoró la salida del mediocentro.

Respecto a las llegadas del defensa Jean Valou y del cedido Christantus Uche, el entrenador valora positivamente poder contar con ellos. "Valou es un chico joven que tiene potencial en aspectos del juego. Viene de una categoría inferior, pero confiamos en que nos puede ayudar y que podemos contribuir también a su crecimiento. Y Uche es un jugador muy importante que se va a incorporar con toda la ilusión del mundo", opinó.

"No sé cómo me gustaría que me resumieran en mi etapa con el Getafe CF. Intento disfrutar del momento en el que estamos, de la ilusión con la pretemporada y la temporada que inicia. Soy una persona que no piensa en el futuro y disfruta de mi profesión, la gente, de mis futbolistas, de todos los que están en el club. Prefiero que sean los demás quienes me definan", concluyó Bordalás.