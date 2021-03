Bordalás: "Es penalti claro, no hay debate"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó que un "penalti claro" a Maksimovic no fuese señalado este sábado en el 0-0 ante el Atlético de Madrid, un empate jugando con uno menos los últimos 20 minutos que les mantiene en una línea positiva.

"Estamos muy contentos, nos enfrentábamos al mejor equipo. Hemos sufrido en el tramo final a raíz de la expulsión de Nyom. Este es el camino, estas son nuestras señas de identidad, las mostramos el día del Valencia y hoy. Ha habido momentos que teníamos el partido controlado", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulón enlazó enseguida con la jugada polémica para los locales. "Incluso con un jugador menos ha habido un penalti bastante claro a Maksimovic que no sé por qué no lo han señalado. No hay debate, es penalti claro", apuntó.

Por otro lado, Bordalás, que explicó que el cambio de banquillo fue por "estar más cerca de los jugadores cuando están calentando", felicitó a David Soria por su "partidazo". "Ha estado fantástico, en ese tramo final iban a por la victoria y David Soria ha hecho un partidazo. Nos ha dado ese punto", terminó.