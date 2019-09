Bordalás: "El primer gol es de chiste, de infantiles"

Publicado 28/09/2019 18:51:42 CET

GETAFE (MADRID), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la derrota ante el FC Barcelona (0-2) y aseguró que el primer gol recibido es "de chiste, de infantiles", además de criticar el arbitraje de Gil Manzano, que no tuvo el mismo criterio para ambos equipos, según explicó el técnico azulón.

"Si nos tenemos que quedar con algo positivo es con la actitud de los chicos y con el primer tiempo. Ha sido bastante igualado. Nosotros tuvimos las ocasiones y ellos dos. Una es una pérdida de Nyom y la otra es la jugada del gol. Es una jugada de chiste, de infantiles", comentó.

"Un equipo profesional no puede encajar un gol así de ninguna manera. Ha sido decisivo. El inicio de la segunda parte también nos ha penalizado. El Barça con 0-2, posesión y calidad, no ha tenido problemas para ganarnos", añadió Bordalás en su análisis.

Además, el preparador azulón reconoció que al final lo intentaron "más con el corazón". "Con el resultado en contra nos han hecho daño. Tenemos que aplicarnos a nivel defensivo porque estamos encajando goles que no tienen ningún tipo de justificación. Me preocupa que encajemos tantos goles, no sólo en el Getafe, sino en mis equipos", comentó.

"Nunca había encajado este número de goles, algo no estamos haciendo bien. Nos desconectamos por momentos porque trabajamos bien, pero recibimos muchos goles. Son errores individuales, no colectivos. Tenemos que estar mucho más atentos", añadió Bordalás en sala de prensa.

Preguntado por David Soria, el técnico del Geta no quiso airear sus pensamientos públicamente. "No he hablado con él, no suelo hacerlo con mis jugadores después de los partidos. Hoy todos estamos enojados por haber perdido una oportunidad. No quiero analizar a nivel individual y menos públicamente", añadió.

"TODO EL MUNDO CONOCE A LUIS SUÁREZ"

Por su parte, Bordalás se refirió al árbitro y sus decisiones este sábado. "Ha habido decisiones que no me gustaron y nos han perjudicado. Cada contacto nos pitaban falta en contra y al Barça no se le ha penalizado igual. ¿Luis Suárez? Todo el mundo ya le conoce, hace su juego y es listo. Lo que llama la atención es que todavía no le conozcan... Él sabe lo que sabe hacer", espetó sin completar la frase.

"No ha sido nuestro peor partido, pero ha estado más igualado de lo que dice el marcador. Nosotros hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos jugado bien y neutralizado bien su fútbol, pero su gol nos hizo mucho daño y es complicado levantarles con el marcador en contra. Es un grande, el Barça no es fácil para nadie, pero es una oportunidad perdida", finalizó.