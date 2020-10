Bordalás responde a Koeman: "Nyom es muy respetuoso"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, defendió a su jugador Nyom, a quien definió como "muy respetuoso", de las acusaciones de Ronald Koeman de falta de respeto, aunque apuntó que hablará con el futbolista porque no permite "ese tipo de comportamiento".

"Eso me ha comentado, yo estoy aquí para hablar de fútbol, no de ninguna polémica. No he hablado con Nyom, es muy competitivo pero muy respetuoso, también se lo he comentado. No permito ese tipo de comportamiento", dijo en rueda de prensa.

El preparador 'azulón' explicó su conversación con el técnico azulgrana, poco después de que el holandés confesara en esa misma sala de prensa que Nyom le había faltado al respeto durante la victoria local (1-0) sobre el cuadro catalán.

"Hemos mejorado en el segundo tiempo, mucho más ordenados. El equipo ha tenido ocasiones, ha hecho el gol y creo que ha sido justa y merecida la victoria", dijo sobre el encuentro.

Además, también fue preguntado por las palabras de Koeman dudando del VAR y el arbitraje. "Me han comentado que sí es penalti, no lo sé. No han tenido dudas, ni siquiera los jugadores del Barça", apuntó, antes de referirse a resultados como el de su equipo o la victoria del Cádiz este mismo sábado ante el Real Madrid.

"Llevo varias temporadas diciendo que el fútbol estaba sufriendo una mutación. Ahí están los resultados. El fútbol se ha igualado mucho, a mí no me sorprende", terminó.