Bordalás: "Si dejamos de conseguir triunfos y de sumar te puedes caer de los puestos de arriba"

Fútbol.- José Bordalás: "Si dejamos de conseguir triunfos y de sumar te puedes c - Cristian Trujillo / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, reconoció la "ilusión tremenda" que existe en todos los equipos por reanudar LaLiga Santander y la importancia de ganar el primer partido ante el Granada porque dejar de "conseguir triunfos y de sumar te puede hacer caer de los puestos de arriba".

"Este primer partido es importante para reiniciar bien y mejorar los objetivos de cada equipo. Nosotros vamos quintos, pero si dejas de conseguir triunfos y de sumar te puedes caer de los puestos de arriba", expresó Bordalás en rueda de prensa.

Para el alicantino, el parón ha provocado que cambien "los objetivos de una inmensa mayoría" y que los que estaban en una "mala dinámica han podido reflexionar". "Quedan 33 puntos, que es casi un tercio de la Liga y que se van a jugar en un escenario diferente", advirtió.

"Para nosotros es todo ilusión, no estamos pensando en el riesgo porque ahora mismo se están tomando todas las mediadas y en ese sentido estamos tranquilos. Una ilusión enorme es lo que detecto en los futbolistas, los periodistas y la afición, todos desean ver a sus equipos aunque no puedan acudir al estadio", añadió el técnico.

En este sentido, reconoció que "el fútbol sin afición no tiene su esencia". "No lo entendemos sin ese ambiente y todos deseamos que los campos estén como deben estar. Ahora tenemos que afrontarlos de esta manera y esperemos que nos afecte lo menos posible", apuntó.

Bordalás tiene claro que tratarán de ser "el mismo" equipo aunque no haya público. "No piensas en esos momentos en la afición, piensas en tu equipo, yo creo que lo vamos a vivir con la misma pasión e intensidad", remarcó.

El de Alcoy cree que el parón y el confinamiento también ha venido bien a sus futbolistas para "desconectar y estar con sus familias" y para tener algo de "tranquilidad" respecto a un deporte que "estresa muchísimo", y espera que tres meses sin competir no hayan influido en exceso en el aspecto físico.

"Confiamos en que no haya diferencia, pero sí que es verdad que llevamos muchas semanas sin competir, sin los esfuerzos reales de la competición y que te exigen un rival y un partido, así que esperemos que se note lo menos posible y que físicamente seamos muy parecidos a lo que éramos antes de que se tuviera que parar", deseó el entrenador del conjunto 'azulón', que está "dándole vueltas" a la novedad de los cinco cambios. "Irá en función de cómo se encuentre el equipo y en qué estado físico esté", agregó.

DEFIENDE A MAKSIMOVIC DE SU 'FIESTA' CON JOVIC Y SAPONJIC

El primer duelo será ante un Granada que también tendrá "una ilusión tremenda" por esta reanudación y que además podría tener "el componente de revancha" por la derrota sufrida en el Coliseo por 3-1. "Sabemos que no nos van a dar ninguna facilidad", avisó.

"Es un equipo que está haciendo una muy buena temporada y que compite a un nivel muy alto y te exige muchísimo, ya hemos podido comprobar que ha puesto en dificultades a la mayoría. Tiene mucho orden, es muy vertical y tiene jugadores con mucho desequilibrio y con experiencia como Soldado o Gonalons", analizó, dejando claro que ante las importantes bajas por sanción de Maksimovic y Arrambarri "no es momento de pensar en los que no están" y que tiene "alternativas".

Precisamente, Bordalás defendió al serbio en la polémica por haber hecho una barbacoa junto a Luka Jovic e Ivan Saponjic y haber podido quebrantar las reglas sanitarias. "No ha hecho nada anormal, se han juntado compañeros de distintos equipos que son amigos y no veo nada fuera de la legalidad. Se podían reunir hasta 14 personas y se le está dando demasiado bombo a una situación que forma parte de la normalidad, no creo que ninguno haya incumplido absolutamente nada", zanjó.