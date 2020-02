Bordalás: "Somos un equipo pequeño y en el 85' hemos puesto en apuros al Barça"

Publicado 15/02/2020 18:30:55 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó no haber empatado contra el FC Barcelona en su visita al Camp Nou (2-1) y aseguró que siendo "un equipo pequeño" han sido capaces de poner en "apuros" al conjunto de Quique Setién, destacando que el fútbol "no ha sido justo" con ellos.

"El equipo ha sido el mismo siempre. Nosotros hemos perdido el partido en ocho minutos de inspiración del mejor jugador del mundo, Leo Messi. Ha tocado un balón y se la deja a Griezmann solo delante de David Soria. Y luego una périda de Cucurela que nos pilla corriendo hacia atrás ante un equipo de muchísima calidad como es el Barça", dijo.

"Repito, en ocho imnutos, han ganado el partido. Además, el gol anulado por el VAR nos ha hecho un poco de daño. Aún así, en el segundo tiempo el equipo ha hecho un derroche fantástico, no hay que olvidar que somos un equipo pequeños, hemos venido al Camp Nou, hemos hecho un gran partido y en el 85' hemos puesto en apuros al Barça", subrayó.

"Hemos presionado en su campo y ellos tenían ganas de que se acabara el partido. Lo hemos podido comprobar porque se demoraban en todas las acciones. Quiero felicitar a mi equipo,estoy orgulloso y ha sido una pena no sacar un buen resultado de aquí", manifestó el técnico azulón.

Preguntado si merecieron el empate, Bordalás afirmó con rotundidad. "Sí, el fútbol no ha sido justo con nosotros. El despliegue que hemos hecho y nuestra valentía han sido brutales. Hemos jugado muchísimos minutos en campo rival y hemos presionado. Hemos sido atrevidos, pero nos ha faltado la calidad que tiene el Barça y los grandes equipos", añadió.

En relación al VAR, Bordalás apuntó que "si lo ha anulado es porque habrá tenido la percepción de que existió algún tipo de bloqueo o de falta. No he podido verlo en el descanso (...) pero a última hora hay unas faltas que no se señalaron. Y no quiero quejarme pero hemos podido empatar el partido. Ha habido momentos muy buenos", insistió.

"NO HAY NADA CON ÁNGEL"

Por otro lado, el entrenador del equipo del sur de Madrid dijo que "no hay nada con Ángel" Rodríguez, en la órbita del Barça desde que se confirmó la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé. "He visto muchas noticias en los medios, pero a día de hoy Ángel es del Getafe", apuntó.

"He hablado con mi presidente y me comenta que no hay novedad y no hay absolutamente nada con Ángel", replicó. "Confiamos plenamente en que Ángel se quede con nosotros porque es importante y también estamos jugándonos mucho", espetó.

Por último, Bordalás dijo que no existe "ninguna polémica" después de no haberse saludado con Setién al comienzo del partido. "El entrenador local es quién -por cortesía- saluda al vistante, así lo hago yo siempre, pero no hay ningún tipo de polémica en ese sentido", finalizó.