Bordalás: "¿Soñar con ganar al Barça? Creo en el trabajo, no en los sueños"

Jose Bordalas, head coach of Valencia, gestures during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Cadiz CF and Valencia FC at Nuevo Mirandilla stadium on October 2, 2021, in Cadiz, Spain.

Jose Bordalas, head coach of Valencia, gestures during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Cadiz CF and Valencia FC at Nuevo Mirandilla stadium on October 2, 2021, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, ha asegurado que no sueña con ganar este domingo al FC Barcelona en el Camp Nou porque cree "en el trabajo, no en los sueños", y ha afirmado el conjunto azulgrana es "claro candidato" al título a pesar de los resultados cosechados esta temporada.

"Me preocupa el momento y el momento es el partido de mañana. Solo pensamos en jugar bien y ganar el partido. Soy muy realista y creo en el trabajo, no en los sueños. Todos tenemos sueños como humanos, pero es el trabajo lo que te da la posibilidad de lograr cosas importantes", declaró en rueda de prensa.

Además, recalcó que solo piensa en conseguir una victoria en el Camp Nou. "Yo siempre quiero ganar. Cuando no gano no estoy contento. Es lo que traslado a mis jugadores. Se me puede acusar de que soy un técnico que no sé perder. Lo llevo mal. Son tres puntos muy importantes. El equipo está en un buen momento a pesar de llevar varias jornadas sin ganar. Vamos con el máximo respeto al FC Barcelona, pero somos el Valencia CF y vamos con una mentalidad ambiciosa, con mentalidad de equipo importante y de equipo grande", señaló.

En otro orden de cosas, el preparador alicantino cree que los de Ronald Koeman siguen siendo aspirantes al título de LaLiga Santander a pesar de sus resultados en el inicio de la temporada. "Creo que el FC Barcelona es claro candidato y estará entre los mejores. Tiene una gran plantilla. Ha tenido dificultades, con lesiones de jugadores importantes que recupera para este partido. El Barça es serio candidato a pelear por el título", subrayó.

Para el duelo, los culés volverán a contar con Ansu Fati y podrían recuperar al 'Kun' Agüero. "Son dos magníficos jugadores. Al 'Kun' lo conocemos sobradamente. Ansu Fati da velocidad y desequilibrio. También recuperan a Jordi Alba. Recuperan a jugadores que son importantes en el Barça. Es un equipo con mucha verticalidad, con jugadores veloces. No tienen a Messi, pero sí a magníficos jugadores. La marcha de Messi puede mermar durante un periodo breve de tiempo como le pasó al Madrid con Cristiano", afirmó.

Sobre los lesionados, afirmó que Thierry Correia tiene "un problema que arrastra desde hace algunas semanas" y del que está "bastante bien ya". "Lato ha tenido una pequeña contractura y vamos a ver si finalmente podemos contar con él mañana. Koba tiene algún problema, pero muy pequeño. El resto están todos disponibles. Podemos contar tanto con Soler, Gayà como con Cheryshev. Están al 100% recuperados y el transcurrir del partido nos va a ir diciendo si están para los 94 minutos. Han entrenado con normalidad. Están con ilusión y ganas de ayudar al equipo y con el compromiso que siempre han demostrado", manifestó.

Por último, Bordalás habló de la reunión con Peter Lim. "Son reuniones de trabajo, obviamente. Lim como dueño del club tiene costumbre de hablar con sus trabajadores y fue una muy buena reunión. Yo acabé muy satisfecho. Se hablaron de temas del día a día del equipo y del trabajo", expresó.

"No he hablado con él muchas veces, pero en las que he hablado me ha parecido muy cordial, que se puede hablar con tranquilidad. Me he llevado una impresión buenísima. Hablamos diferentes temas, del día a día y nos emplazamos a reunirnos más adelante, pero no pensamos en incorporaciones ahora porque estamos centrados en la competición", finalizó.