Bordalás: "Con Xabi Alonso, el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, defendió este viernes que "la única no diferencia" entre el Real Madrid de Carlo Ancelotti el de Xabi Alonso es que "sigue siendo el mejor equipo del mundo", por lo que espera un partido "complicado", pero destacó la "energía" y la "confianza" de su equipo, que "ha trabajado fenomenal" durante el parón internacional.

"Es una de las mejores, si no la mejor, plantillas del mundo. Ellos se refuerzan, firman jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones, es un grandísimo equipo, y se hace mucho más difícil, pero con confianza siempre máxima, porque el equipo ha trabajado fenomenal, con mucha energía, a pesar de las circunstancias que tenemos esta temporada", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo en el Coliseum frente al equipo merengue.

El entrenador alicantino aseguró que su equipo "está preparado mentalmente para intentar hacer frente a un partido complicadísimo". Sabemos que esta temporada va a ser todo un reto para el Getafe. "Cuando nos enfrentamos a un equipo de la talla del Real Madrid las dificultades se incrementan, porque tiene los mejores jugadores del mundo", reconoció.

"Es complicado, somos conscientes de ello, pero el equipo tiene mucha ilusión, tiene energía, ha entrenado francamente bien y jugamos en casa, eso se tiene que notar. Y jugamos en casa con nuestra afición, el equipo está con el equipo. Con ilusión, vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido, intentar poner las cosas difíciles al Real Madrid y conseguir un buen resultado", agregó.

Bordalás considera que "la diferencia" entre Real Madrid y Getafe "es muy grande", pero "le fútbol es imprevisible". "El equipo está preparado, la clave está en hacer un grandísimo partido, en estar los 95 minutos con la máxima atención, cada detalle, no cometer errores, ser muy fiables a nivel defensivo y luego ser atrevidos a nivel ofensivo para intentar, con tus armas, hacerles daño, que sabemos que es muy difícil", analizó.

"Pero jugar sin ningún tipo de complejo, con descaro, con confianza, todo lo que conlleva el fútbol pero que no sabemos, en el fútbol siempre se analiza lo acontecido antes de un partido, nadie sabe lo que puede ocurrir", agregó, antes de defender que "ningún entrenador del mundo antes de afrontar un partido firma el empate".

Bordalás también abordó las diferencias entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el de Ancelotti. "La única diferencia que yo veo, o la única no diferencia, es que sigue siendo el mejor equipo del mundo", sentenció. "Cada entrenador tiene sus matices, Xabi tiene una carrera dilatada como jugador, como entrenador lleva poco tiempo, pero es muy positivo todo lo que está haciendo. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a Carlo, pero ahora hay otro entrenador y el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo", reiteró.

"El Real Madrid tiene y una responsabilidad enorme históricamente y no pueden pensar en otra cosa. Por lo tanto, no pensamos que el Real Madrid esté pensando en otro partido, un partido de Champions. Ellos van a competir al máximo para intentar ganar el partido porque es la obligación de cualquier profesional y más de un equipo como el Real Madrid", advirtió antes de una semana en la que los blancos se enfrentan a la Juventus y al FC Barcelona.

Bordalás también valoró el inicio de curso de Kylian Mbappé, "un fantástico jugador, de los mejores del mundo", que "está en un momento de forma francamente bueno". "Es muy difícil neutralizar a un jugador que tiene ese talento, que tiene esa velocidad. Y no solamente Mbappé, sino muchos jugadores del Real Madrid que son de primer nivel. Tenemos que hacer un gran partido. Somos conscientes de ello. Los jugadores lo saben y estamos preparados para intentar hacer frente", completó.

Finalmente, Bordalás se mostró partidario de "innovar, pero siempre teniendo en cuenta a todo el mundo, a los futbolistas, a los profesionales y a la afición", respecto al partido entre Villarreal y Barça que se jugará en Miami (Estados Unidos).