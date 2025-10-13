Boris Becker publica 'Inside', las memorias oficiales de la leyenda de Wimbledon que acabó en la cárcel. - LIBROS CÚPULA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extenista Boris Becker, ganador de seis 'Grand Slams', entre ellos tres Wimbledon, el primero en 1985 como primer alemán y más joven (17 años y 7 meses), publica este miércoles 'Inside', las memorias oficiales del genial jugador que pasó de la cima del tenis mundial a la soledad de la cárcel.

Publicado por Libros Cúpula, de Editorial Planeta, 'Inside' es una historia de caída, redención y segundas oportunidades, el descenso y resurgimiento de una leyenda que, con 17 años, se proclamó ganador de Wimbledon y, tras ser condenado por cargos por insolvencia, acabó entre los muros de la prisión de Wandsworth.

A través de una narración íntima y sin adornos, Becker guía al lector por su viaje emocional: del pánico y la soledad, a la introspección y la reconstrucción personal. Las memorias entrelazan sus glorias deportivas con sus días más oscuros, revelando los errores que lo llevaron allí y las lecciones que extrajo del abismo.

Con la ayuda de su entorno y una fuerza interior renacida, Boris Becker volvió a ponerse en pie y demostró que las segundas oportunidades son posibles, incluso para quienes lo han perdido todo.

El campeón más joven de la historia de Wimbledon ganó seis títulos de Grand Slam -Wimbledon en 1985, 1986 y 1989; el Abierto de Australia en 1991 y 1996, y el de los Estados Unidos de 1989- y fue número uno del mundo, acumulando fama, éxito y fortuna.

Tras su retirada, se dedicó a la formación de nuevas generaciones, destacando como entrenador del serbio Novak Djokovic, con quien conquistó seis títulos de Grand Slam.

En abril de 2022 ue condenado a 30 meses de prisión por delitos relacionados con cargos por insolvencia. De pronto, el ídolo deportivo se vio encerrado entre los muros de dos de las cárceles más duras del Reino Unido, convertido en el preso A2923EV.