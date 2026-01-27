Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de la selección gallega - GONZALO SALGADO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Borja Iglesias ha presentado este martes la nueva camiseta de la selección gallega de fútbol, una prenda que el combinado estrenará este miércoles en el partido da Fase Intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA.

El atacante del conjunto celeste, embajador de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) e imagen del organismo federativo para el evento, fue el encargado de descubrir la prenda, diseñada por adidas y Fútbol Emotion, en la presentación celebrada en la tienda de Fútbol Emotion no Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

Iglesias destacó la belleza de la nueva camiseta y recordó su paso por las categorías inferiores de Galicia. Mientras, el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, le agradeció el gesto de prestarse a presentar la prenda, todo ante la mirada de más de 200 asistentes. La camiseta de la selección gallega está a la venta tanto en la tienda oficial online de la RFGF como en la tienda, online y física -las de Vigo y A Coruña-, de Fútbol Emotion.

Por parte de la RFGF encabezaron la representación el presidente Pablo Prieto y el vicepresidente, Fernando Iglesias. Además, también acudieron al acto Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; Carlos Cao, responsable de Relaciones Institucionales del RC Celta; Sergio Álvarez, miembro del Consejo de Administración del club olívico; y representantes de adidas y Fútbol Emotion.

La selección gallega UEFA será la encargada de estrenar la nueva prenda este miércoles en el partido de la Fase Intermedia de la Copa de Regiones de la UEFA que Galicia disputa ante Asturias en el Estadio de A Malata de Ferrol a partir de las 18.00 horas.