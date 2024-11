Borja Jiménez: "Tendremos el factor público y lo intentaremos aprovechar"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Borja Jiménez, confió en aprovechar "el factor público" este domingo contra el Real Madrid en el Estadio Municipal Butarque, aunque advirtió de la calidad del campeón de Europa, tanto en ataque como en defensa.

"Viene el vigente campeón de Europa y sabemos que va a ser un partido difícil para nosotros. Ante estos equipos necesitas atacar, no sólo defender. Jugamos en casa, tenemos que ser valientes sabiendo de la dificultad que tiene el partido", afirmó.

El técnico 'pepinero' apuntó que tratarán de marcar, condición obligatoria para "sacar algo positivo". "Tenemos muy claro que tendremos que hacer gol para sacar algo positivo. Su potencial en ataque es muy grande, tienen capacidad para atacarte por fuera, por el carril central, y jugadores que van muy bien al espacio. Tienen grandes pasadores en el centro del campo y es un equipo muy completo, por eso ganan muchas veces", apuntó.

Por otro lado, Jiménez explicó en rueda de prensa sus opciones para el once. "No cree que vaya a haber muchos cambios. Cissé nos llegó el viernes, Neyou el jueves, y ahí vamos parejos. Ellos tienen un partido muy importante en Anfield, pero estamos convencidos de que no habrá mucha rotación. No hemos tenido la posibilidad de hacer nada con ellos en estas dos semanas", afirmó.

"Normalidad. En la anterior jornada ganamos al Sevilla sin Neyou, el nivel es parejo y pueden entrar y salir jugadores con asiduidad. Hemos tenido dos muy buenas semanas para preparar el partido", añadió, antes de insistir en el apoyo de Butarque, sin dejarse impresionar por la entidad del rival.

"Lo afrontamos con total normalidad. Sabemos de la importancia que tienen nuestros partidos en casa. Es verdad que viene el vigente campeón de Europa, pero más especial que el día del ascenso va a ser complicado. Tendremos el factor público a favor y lo intentaremos aprovechar. Sabemos de la dificultad, pero capacitados y preparados nos vemos. Con muchas ganas de sacar un buen resultado con nuestra gente", afirmó.

El técnico del 'Lega' apuntó estar preocupado en que su equipo saque la mejor versión. "Que nuestros atacantes estén bien, que nuestros defensas estén bien. Estamos muy centrados en lo que tenemos que ser nosotros. Nos vienen dos delanteros con un potencial brutal, pero creo mucho en mis defensas para que puedan ganar esos duelos. En el trabajo colectivo para que haya muchas ayudas y crear contextos en los que no se sientan cómodos", dijo.

Además, Jiménez confesó que tiene su plan y mandó ánimos al recién lesionado de gravedad Enric Franquesa. "Intentaremos buscar en ambos lados hacer daño, tenemos algo ideado, pero no es tanto eso como lo que luego ocurre en el campo durante el partido. Tendremos que estar atentos y buscar sus debilidades", confesó.

"Estaba a muy buen nivel. Javi también lo ha hecho muy bien en lo que va de temporada y tenemos bien cubierta esa demarcación, si bien no tenemos un recambio natural y a medio plazo deberemos incorporar a alguien. Naim, Juan, Iker se pueden adaptar ahí y ser alternativas desde que conocimos la lesión de Enric", zanjó.