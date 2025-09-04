Publicado 04/09/2025 16:12

Bosnia-Herzegovina no falla y obliga a España a ganar a Grecia en el Eurobasket

El pívot bosnio Jusuf Nurkic durante el partido contra España en el Eurobasket 2025
MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto tendrá que ganar a Grecia este jueves si quiere seguir adelante en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre después de que Bosnia-Herzegovina se haya impuesto 84-76 a Georgia.

La actual campeona continental tiene ganado el 'basket-average' con el combinado bosnio y por eso necesitaba que el georgiano, con el que lo tenía perdido en caso de empate a puntos, saliese vencedor para no tener que jugar con urgencias ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

Pero Bosnia-Herzegovina, que había variado los escenarios dentro del Grupo C con su victoria ante los griegos, no ha acusado la presión y ha mantenido su buen nivel para derrotar a los de Alexsander Dzikic, siempre a remolque en el partido.

El equipo balcánico, muy acertada en el triple (14/32), ha manejado rentas por encima de los diez puntos hasta el descanso (47-35), y tras este ha llegado la reacción de Georgia que ha apretado la cosas para el tramo final y ha llegado a empatar el choque (69-69). Sin embargo, Bosnia ha reaccionado con un parcial de 11-2 y se ha hecho con un triunfo que le mete en octavos.

