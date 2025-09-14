Publicado 14/09/2025 12:30

El bosnio Irfan Peljto arbitrará el Real Madrid-Olympique de Marsella

Archivo - Irfan Peljto reacts during the UEFA Europa League match between Athletic Club and Rangers FC at San Mames on April 17, 2025, in Bilbao, Spain.
   El lituano Donatas Rumsas dirigirá el Athletic-Arsenal y el esloveno Rade Obrenovic, el Tottenham-Villarreal

   El bosnio Irfan Peljto será el encargado de arbitrar este martes el partido de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella (21.00 horas), mientras que el lituano Donatas Rumsas hará lo propio el mismo día en el encuentro entre el Athletic Club y el Arsenal (18.45 horas) y el esloveno Rade Obrenovic, en el Tottenham-Villarreal (21.00 horas).

   En el Santiago Bernabéu, Peljto, de 41 años, dirigirá por tercera vez un partido del conjunto blanco. Anteriormente, impartió justicia en la ida de octavos de la 'Champions' de la temporada 2023-24 en la que los madridistas superaron al Leipzig en Alemania (0-1) y en la derrota de la ida de octavos del pasado curso, en la que cayeron ante el Arsenal en el Emirates Stadium (3-0).

   Por su parte, Rumsas, de 37 años, ha sido el elegido por la UEFA para dirigir el encuentro que enfrentará al Athletic Club con el Arsenal de Mikel Arteta en San Mamés, horas antes de que Obrenovic dirija el debut de Tottenham y Villarreal en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

