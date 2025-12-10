Del Bosque, Villar, Marchena y Navas participan en la II Jornada de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa en Sevilla, donde se homenajeará al mítico periodista de TVE fallecido en este 2025. - ÓSCAR CHAMORRO

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar, y los exfutbolistas Carlos Marchena y Jesús Navas participan en la II Jornada de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que se celebra este jueves, desde las 9:30 horas, en el Estadio La Cartuja en Sevilla.

La Cartuja reunirá a algunas de las voces más representativas del periodismo deportivo y homenajerá a la figura del narrador del mítico partido del 12-1 de España a Malta que supuso la clasificación de 'La Roja' para la Eurocopa de 1984, en la que la selección nacional lograría el subcampeonato.

La jornada arrancará a las 9:30 horas con la apertura institucional de Isabel Sánchez, secretaria general de Deporte de la Junta de Andalucía, y de Javier Bermejo, presidente de honor de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla. Acto seguido comenzará la primera mesa (10:00), dedicada a la trayectoria y al legado de José Ángel de la Casa, con la participación de Juanma de la Casa, Lourdes García Campos, Paco Grande y Quique Ortego.

Tras la proyección del vídeo en el que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció en los Desayunos Deportivos de Europa Press la creación del Premio de Periodismo José Ángel de la Casa y una pausa para el café, la jornada retomará su actividad con la mesa 'Sudáfrica 2010, el Mundial que cambió la historia del fútbol español', que reunirá a Vicente del Bosque, Ángel María Villar, Carlos Marchena, Jesús Navas, José Miguélez y Antonio Muelas.

En este bloque se entregará también la distinción al fotoperiodista Alejandro Ruesga, autor de la icónica imagen del gol de Iniesta en la final de Johannesburgo.

A las 13:30 horas se celebrará la mesa 'Periodismo deportivo en la era digital', con la presencia de Carlos Carpio, Cristina Cubero, José Félix Díaz, Alejandro Sáez y Siro López. Ya por la tarde, a las 16:00 horas, se desarrollará la mesa 'Sevilla y Andalucía: cantera de periodismo deportivo', con la intervención de Roberto Arrocha, Rafa Vega, José Luis Rojas, Silvia Verde, Paco Cepeda y Fede Quintero.

Al finalizar este bloque se rendirá homenaje a tres referentes del periodismo andaluz: Tomás Furest, Paco Gamero y Luis Carlos Peris, cuya trayectoria ha sido clave en la identidad del oficio en la región. La jornada concluirá con las reflexiones finales de Kike Marín y Guillermo Domínguez, acompañados por estudiantes de las universidades participantes, y antes del cierre institucional a cargo de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).