Los Boston Celtics de Hugo González encarrilan la serie ante los Philadelphia 76ers

TORONTO, Dec. 21, 2025 -- Hugo Gonzalez of Boston Celtics dunks during the 2025-2026 NBA regular season game between Toronto Raptors and Boston Celtics in Toronto, Canada, on Dec. 20, 2025. - EUROPA PRESS/CONTACTO/ZOU ZHENG

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics de un Hugo González que volvió a jugar tras no saltar a la cancha en los dos últimos partidos vencieron con firmeza (96-128) a los Philadelphia 76ers para poner el 3-1 a favor en la serie de los 'playoffs' de la Conferencia Este de la NBA 2025-26.

Los campeones en la temporada 2023-24 fueron un ciclón en Filadelfia, arrollando a los de Joel Embiid, que volvía tras una apendicitis, y sumaron su segundo triunfo en la ciudad de Pensilvania para colocarse a una sola victoria en el TD Garden de avanzar a las semifinales del Este.

Y este 3-1 a favor se cimentó desde el acierto exterior, con un 24/53 en triples -45,3% por el poco más del 9% de su rival-, y su poderío en el rebote, con 51 por los 30 que capturó el equipo local. Los mejores fueron Payton Pritchard (32 puntos y 6 triples), desde el banquillo, y Jayson Tatum (30), cerca del 'triple-doble' con 7 rebotes y 11 asistencias.

Al final del primer cuarto, la brecha ya era demasiado grande (18-34), una renta que mantuvieron los de Boston ganando todos los cuartos. La distancia en el marcador permitió que Hugo González, que acumulaba dos encuentros sin participar, disputará los últimos 2:48 minutos, aportando 2 asistencias y perdiendo un balón.

Finalmente, Boston firmó la mayor renta al final, con ese contundente 96-128, ante unos Sixers liderados por un Embiid que firmó 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, en su primer partido desde el 6 de abril por esa apendicitis.