Bottas sorprende en Portimao y Sainz saldrá quinto

77 BOTTAS Valtteri (fin), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, action during the Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2021 from April 30 to May 2, 2021 on the Algarve International Circuit, in Portimao, Portugal - Photo Xavi Bonilla / DPPI - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press