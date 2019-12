Bou: "Me gustaría hacer enduro extremo por la velocidad, pero por ahora me quedo en el trial"

Publicado 03/12/2019 22:38:38 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de trial Toni Bou confesó que le gustaría vivir la velocidad del enduro extremo, aunque por ahora se encuentra "muy bien" en su categoría, en la que disfruta cada día y con la que quiere "seguir luchando para conseguir todos los títulos".

"Hay muchos pilotos de trial que se pasan al enduro extremo, de hecho los número uno del mundo de enduro extremo son extrialeros. Aunque es una cosa que sí que me gustaría, por la velocidad, que es lo que falta en mi categoría. Pero como he dicho, me lo paso muy bien haciendo trial, disfruto mucho cada día, y mientras eso sea así, mi objetivo es quedarme", afirmó en su llegada a los Premios AS de este martes.

El catalán, que acumula 26 mundiales consecutivos, afirmó que ha comenzado "muy bien" la temporada 2020, tras conseguir dos victorias en las dos primeras carreras. "Esto da un poco más de motivación, esperamos unos rivales cada vez más jóvenes y que aprieten más, que hagan las cosas más complicadas", subrayó

"Estamos viviendo un sueño, tenemos ilusiones, y siempre hemos podido salvar los campeonatos. La ilusión por este deporte lo que me hace levantarme cada día con ganas de mejorar y sobre la marcha ir consiguiendo cosas. He disfrutado mucho más este año, evidentemente quiero seguir cada día para luchar por conseguir títulos", aclaró.

El piloto del Repsol Honda, que acumula un palmarés indiscutible, no ve cerca su retirada del mundo del trial y considera que la clave para ganar títulos es "disfrutar" y "pasárselo bien" en cada entrenamiento. "Mejorar cada día y tener una competición conmigo mismo es lo que hace que vaya siempre muy preparado a las carreras y me prepare cada día", concluyó.