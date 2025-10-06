Bouzas avanza a segunda ronda del torneo de Wuhan

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha avanzado este lunes a la segunda ronda del torneo de Wuhan, de categoría WTA 1000 y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en un cómodo debut en dos sets a la tenista francesa Varvara Gracheva (7-6(1), 6-2), en un partido en el que la gallega estuvo especialmente eficaz al resto.

Jessica Bouzas ha conseguido el pase a segunda ronda del WTA 1000 de Wuhan tras imponerse en un partido serio a Gracheva. La gallega estuvo especialmente punzante al resto, quebrando el saque de la francesa hasta en cuatro ocasiones. Además, también estuvo a buen nivel con su primer saque, con el que ganó hasta el 76% de los puntos que disputó.

Todo ello en un partido que arrancó con un 'break' favorable a la española, que le permitió tomar ventaja en el inicio del set. Sin embargo, con Bouzas sacando para cerrar el set, la francesa conseguiría quebrar el saque de la gallega en su segunda oportunidad de rotura del partido. Así, el set se vio abocado al 'tiebreak'. Un desempate en el que Bouzas sí que demostraría su superioridad con un contundente 7-1.

Y en la segunda manga, esa diferencia de nivel tenístico exhibida en la muerte súbita se prolongó a la segunda manga. Ahí, Bouzas, pese a comenzar con un 'break' abajo en el primer juego, arrolló a Gracheva ganando seis de los siguientes siete juegos, tres de ellos al resto. Así, la española acabaría cerrando el partido con un solvente 6-2 y tras una hora y 24 minutos.

Ahora, en segunda ronda, Bouzas se verá las caras ante la estadounidense Amanda Anisimova, cabeza de serie número cuatro del torneo y subcampeona del US Open, que estuvo exenta de jugar la primera ronda del torneo.