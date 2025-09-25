Publicado 25/09/2025 13:30

Bouzas y Bucsa avanzan con solvencia a segunda ronda en Pekín

Archivo - 07 July 2025, United Kingdom, London: Spanish tennis player Jessica Bouzas Maneiro in action against Russian Liudmila Samsonova during their women's singles round of 16 match on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England La - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

   Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa han superado con solvencia sus partidos de primera ronda en el WTA 1.000 de Pekín (China), que se disputa sobre pista dura, tras vencer a la rumana Jaqueline Cristian (6-4 y 6-0) y a la croata Donna Vekic (6-2 y 6-4), respectivamente.

   El primer partido fue el de la jugadora nacida en Moldavia, que llega desde la fase previa y ganó con claridad a la número 69 del mundo por un marcador de 6-2 y 6-4 en 1 hora y 23 minutos. La tercera española del ranking empezó como un tiro y se puso 5-0 en el primer set, aunque después perdió dos juegos consecutivos y se acabó imponiendo al resto, para cerrar un muy buen parcial por su parte.

   El segundo set arrancó peor para Bucsa, que perdió el saque en el primer juego, y a pesar de recuperarlo a continuación, lo volvió a ceder de nuevo. El 2-4 en el marcador hizo despertar a la tenista afincada en Cantabria, que ganó cuatro juegos seguidos y cerró el partido con un 6-4 para meterse en la segunda ronda, en la que se enfrentará a la británica Emma Raducanu.

   Posteriormente llegó el turno de la gallega, que impuso su superioridad contra la número 42 en 1 hora y 7 minutos, aunque el inicio no fue tan alentador. La rumana se puso 0-2 al principio del partido, a lo que respondió Bouzas sumando cinco juegos consecutivos. El 5-2 le daba a la de Vilagarcía de Arousa dos opciones de saque para cerrar el set, y a pesar de no conseguirlo a la primera, sí que pudo a la segunda.

   Ya en la segunda manga no hubo color. La segunda española del ranking barrió a Jaqueline Cristian con un 'rosco' incontestable en 25 minutos, que le permitió sellar su pase a la segunda ronda, en la que se medirá a la ucraniana Dayana Yastremska.

