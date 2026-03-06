Bouzas cae en segunda ronda de Indian Wells

Archivo - Jéssica Bouzas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas cayó (6-3, 6-3) ante la checa Linda Noskova este viernes en segunda ronda del torneo WTA 1000 de Indian Wells, dejando a Cristina Bucsa como única representante española en el cuadro individual femenino.

La gallega, que venía de un buen estreno ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, topó con una jugadora con mucho mejor ranking aunque también con sus dudas esta campaña. Sin embargo, y a pesar de que Bouzas empezó con 'break' arriba, la cabeza de serie número 14 se llevó el primer set con remontada incluida, con cuatro juegos seguidos (6-3).

En el segundo acto, ambas tuvieron opción de romper a su rival, pero con la llegada de los juegos decisivos, Bouzas perdió sus últimos dos saques y Noskova encadenó otros cuatro juegos seguidos para cerrar su pase a tercera ronda. Para la española supone otro paso atrás en un inicio de temporada complicado, con solo tres partidos ganados en lo que va de 2026.