Bouzas y Landaluce, cara y cruz en Nottingham y Halle

Archivo - Jessica Bouzas of Spain plays against Diana Shnaider of Rusia during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 23, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gallega Jessica Bouzas y el madrileño Martín Landaluce vivieron este lunes suertes dispares en sus respectivos estrenos en los torneos de Nottingham (Inglaterra) y Halle (Alemania), ambos sobre hierba, donde la primera avanzó y el segundo resultó eliminado.

Bouzas superó su estreno en la hierba inglesa ante la japonesa Himeno Sakatsume, clasificada desde la fase previa, frente a la que rompió una racha de tres derrotas seguidas en sus anteriores eventos tras imponerse en dos sets por 7-5, 6-2.

En cambio, Landaluce, que venía de hacerlo bien en Stuttgart (Alemania) y que jugaba en Halle tras superar la previa, no pudo en su debut contra el francés Terence Atmane, ante el que cayó en tres sets por 6-3, 3-6, 7-6(2) tras más de dos horas de partido.