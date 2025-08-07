Bouzas no tiene piedad de Venus Williams en su debut en Cincinnati

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas derrotó (6-4, 6-4) a la estadounidense Venus Williams este jueves como debut en el torneo de Cincinnati, donde confía en mantener su buena línea en la gira sobre pista dura tras hacer cuartos de final en Montreal (Canadá).

El salto a Estados Unidos y tener enfrente a una leyenda no descentró a una Bouzas que, pese a la resistencia de su rival durante todo el partido, sentenció por la vía rápida su pase a segunda ronda, donde se medirá con la canadiense Leylah Fernandez.

Después de alcanzar su primera ronda de cuartos en un WTA 1000 hace tres días, la española empezó con buen pie en la cita de Ohio, apenando a una Venus que reaparece en las pistas este verano tras 16 meses de ausencia. La siete veces campeona de 'Grand Slam', a sus 45 años, mostró un buen nivel competitivo, como en su regreso en Washington, y no tiró la toalla en ningún momento.

Sin embargo, el servicio lastró a la mayor de las Williams, dando oportunidades que no desaprovechó Bouzas. La gallega empezó el partido de hecho rompiendo a su rival, con confianza y buenos golpes, metiendo presión a la americana, que tras una doble falta, encajó una segunda rotura (4-1). Con todo, la española sufrió la reacción de la estadounidense y vio igualarse la manga.

Bouzas aprovechó otro resquicio de su rival en el saque y terminó de apuntarse el primer set (6-4). Venus, ante el reto de ganar en tres sets como por última vez hizo hace dos años, volvió a ir a remolque en el segundo parcial con una Bouzas que empezaba a manejar también el intercambio de fondo de pista. Entonces, la ídolo local volvió a aferrarse a la pista en un intercambio de 'breaks'.

La española, con el buen rodaje de la cita canadiense, tuvo un extra para los juegos decisivos y, con los tres últimos seguidos, sentenció un debut victorioso en Cincy que siempre recordará. Para Venus Williams, las señales son buenas, aunque no encuentra el rodaje de la continuidad de cara al US Open.